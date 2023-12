Ein Hochzeitsgast cancelt verärgert in letzter Minute seine Teilnahme auf der Hochzeit seines Freundes. Der Grund für die Absage: Auf der Hochzeit wird offenbar kein Alkohol ausgeschenkt.

Die Absage löste einen ordentlichen Streit aus, mehr dazu erfährt ihr hier.

Hochzeit ohne Alkohol? Für den eingeladenen Gast ein No-Go

Diese Freundschaft ging wohl doch nicht durch dick und dünn: Wenige Tage vor der Silvesterhochzeit seines Freundes erfuhr ein Mann, dass es bei der Feier keinen Alkohol zu trinken geben würde. Das verärgerte den Hochzeitsgast und seine Frau sehr, denn diese hatten sich schon auf ein Gläschen in der Hand zum Jahreswechsel gefreut. Diese „Überraschung“ gefiel dem Mann ganz und gar nicht. Deshalb hat er sich in letzter Minute dazu entschlossen, seine Teilnahme bei der Hochzeit abzusagen, wie die britische „Daily Mail“ berichtet.

Während das Brautpaar vorerst damit beschäftigt war, den Grund für die Absage des Freundes zu verdauen stand auch schon das nächste Drama an! Der Mann informierte nämlich weitere Hochzeitsgäste darüber, dass es auf der New-Year’s-Eve-Hochzeit keinen Alkohol gäbe. Daraufhin folgten weitere 20 Absagen von eingeladenen Gästen. Über diesen Vorfall war der Bräutigam besonders verärgert, weshalb er seinen Freund dafür beschuldigte, für die vielen Absagen verantwortlich zu sein. Außerdem handle es sich um rausgeschmissenes Geld fürs Catering, dass das Brautpaar durch die Absagen zahlen müsse.

„Ist er wirklich ein Freund, den du unterstützen wolltest?“

Seine außergewöhnliche Geschichte, teilte der verärgerte Hochzeitsgast auf dem sozialen Netzwerk Reddit. Auf der Plattform schreibt er, dass er schon seit Monaten wusste, dass es eine Silvesterhochzeit sein wird. „Mehrere Freunde und ich gingen davon aus, dass es bei der Hochzeit Alkohol geben würde, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie am Silvesterabend stattfindet“, erklärt der Mann in seinem Posting. Kurz vor der Hochzeit erfuhr er zufällig, dass sich die Verlobte seines Freundes und ihre Familie eine Hochzeit ohne Alkohol wünschen. Das verärgerte ihn so sehr, dass er in letzter Minute seinem Kumpel seine Absage mitteilte.

„Ich sagte ihm, dass du das schon vor langer Zeit hättest sagen können. Ich sagte ihm, dass meine Frau und ich nicht hingehen würden. Wir wollen die Nacht mit Trinken verbringen“, schrieb der verärgerte Ex-Hochzeitsgast. Daraufhin entstand eine heftige Diskussion unter den Reddit-Nutzer:innnen. Während der Hochzeitsgast als „schlechtes Beispiel“ für eine Freundschaft dargestellt wurde, kritisierten andere den Bräutigam für seine „Unehrlichkeit“.

„Wenn dir das Trinken mehr bedeutet als die eigene Freundschaft, musst du vielleicht ein paar Dinge überdenken“, schrieb ein:e Nutzer:in. Jemand anderes stärkt dem Mann den Rücken mit folgenden Worten in den Kommentaren: „Ich stimme absolut zu, dass eine trockene Hochzeit am Silvesterabend nicht die Art ist, wie ich meinen Abend verbringen möchte“. Eine andere Person findet die Aktion furchtbar: „Ist er wirklich ein Freund, den du unterstützen wolltest? Denn eine Hochzeit abzusagen, weil man nicht trinken kann, vor allem in letzter Minute, ist eine ziemlich furchtbare Sache“.