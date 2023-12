Was bringt das neue Jahr? Was kommt auf uns zu? Natürlich wollen wir auch wissen, was die Sterne im Sonnenjahr 2024 für uns bereit halten. Deshalb haben wir hier das Jahreshoroskop für jedes einzelne Sternzeichen.

Hier lest ihr, welche Chancen und Hürden in Sachen Liebe, Job und Leben im kommenden Jahr auf euch zukommen.

Widder

Motto: Geht nicht, gibt’s nicht!

Liebe: In Sachen Liebe sieht es für den Widder 2024 wirklich sehr gut aus. Vor allem die zweite Jahreshälfte könnte einen langersehnten nächsten Schritt bringen. Dann heißt es aber: Nur nichts überstürzen! Wer so lange gewartet hat, schafft auch noch die letzten Meter in gemütlichem Tempo.

Job: Das neue Jahr ist das Jahr des Wandels. Das wird auch der Widder erfahren. Denn für ihn stehen vor allem beruflich einige Veränderungen an. Bereits in der ersten Jahreshälfte tun sich einige Möglichkeiten auf, die sich das Sternzeichen sehr genau ansehen und dementsprechend handeln sollte.

Leben: Im kommenden Jahr ist die Sonne der Herrscher-Stern, der über viel Kraft und Leidenschaft verfügt. Seinen Höhepunkt erreicht die Strahlkraft Ende März, was dem Widder natürlich in die Karten spielt. Egal, was er sich auch vornimmt, er scheint Glück zu haben, denn 2024 läuft alles wie am Schnürchen. Glückwunsch!

Stier

Motto: Mut zu Neuanfängen!

Liebe: Sich wieder neu verlieben, obwohl man in einer glücklichen Partnerschaft ist? Das bringt das neue Jahr für das Sternzeichen definitiv mit. Und auch die Stiere, die aktuell noch Single sind, treffen in der Jahresmitte auf eine Person, die ihnen mächtig den Kopf verdreht.

Job: Dranbleiben lohnt sich! Die letzten Jahre waren für den Stier nicht gerade einfach, was seine berufliche Laufbahn angeht. Er musste zahlreiche Rückschläge einstecken und immer wieder aufstehen. Doch 2024 hat das Sonnenjahr etwas ganz Spezielles für das Sternzeichen in petto.

Leben: Der Stier wird 2024 vor einem bedeutenden Wendepunkt stehen. Denn durch die Kraft der Planeten Uranus und Jupiter schafft er es, seinem Leben dem Sinn zu geben, den er schon immer in seinen Gedanken verspürt hat. Nur Mut! Veränderungen können auch durchwegs positiv sein.

Zwillinge

Motto: Das Glück ist auf der Seite der Zwillinge!

Liebe: Es könnte nicht besser für das Sternzeichen laufen. Singles können sich vor Interessent:innen kaum retten und vergebene Zwillinge festigen ihre Beziehung im neuen Jahr. Dadurch lernen sie sehr viel über sich selbst und haben auch die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen.

Job: Auch beruflich stehen dem Zwilling glanzvolle Zeiten bevor. Von Beförderungen über Gehaltserhöhungen und neuen Chancen, die sich ihm bieten, ist im kraftvollen Sonnenjahr wirklich alles mit dabei. Am Ende muss das Sternzeichen einfach auf sein Herz hören.

Leben: Wenn es in der Liebe und im Job so gut läuft, dann ist auch der Rest des Jahres ein absoluter Traum für den Zwilling. Auf ihn warten spannende Reisen, neue Begegnungen, die sein Leben bereichern und familiäre Ereignisse, die in die Geschichte eingehen.

Krebs

Motto: Loslösen ist oft die beste Option!

Liebe: Auch wenn es zu Beginn noch so aussieht, als würde das neue Jahr eine Katastrophe für den Krebs werden, wird er schon bald das Licht am Ende des Tunnels sehen. Denn trotz einer möglichen Trennung ist rein gar nichts verloren. Ganz im Gegenteil: Das gibt dem Sternzeichen die Möglichkeit, sein Herz endlich an die richtige Person zu verschenken.

Job: Während das Liebesleben noch einige Hürden mit sich bringt, steht das Sonnenjahr zumindest beruflich für Stabilität. Der Krebs kann sich seiner Position sicher fühlen. Viel mehr noch: Er bekommt die Chance, sich weiterzuentwickeln.

Leben: Das Sternzeichen muss im neuen Jahr in vielen Bereichen seines Leben lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Dabei sollte es sich bewusst machen, dass Loslassen manchmal das Beste ist, auch wenn es zu Beginn nicht ganz so einfach erscheint. Doch einer Freundschaft nachzulaufen, die nichts als Schmerz bringt, hat nur wenig Sinn.

Löwe

Motto: Ängste können überwunden werden!

Liebe: Das Sonnenjahr sorgt dafür, dass der Löwe in Sachen Liebe die Zeit seines Lebens hat. Auf andere wirkt er noch unwiderstehlicher als sonst, was dazu führt, dass er sehr oft mit Verlockungen konfrontiert wird. Das Sternzeichen kann diese Aufmerksamkeit zwar genießen, sollte aber dennoch Vorsicht walten lassen, denn Gefühle können auch verletzt werden.

Job: Apropos Aufmerksamkeit: Die bekommt der Löwe im kommenden Jahr auch in seinem Job zu spüren. Auch wenn viele überzeugt sind, dass das Sternzeichen es genießt, wenn es im Mittelpunkt steht, so hat es dennoch mit inneren Ängsten zu kämpfen. Die Kraft der Sonne hilft hier jedoch, diese Stück für Stück zu überwinden. Nur nicht aufgeben!

Leben: Vor allem das Jahresende wird für den Löwen überaus spannend. Denn zu diesem Zeitpunkt ist der Mars rückläufig. Für das Sternzeichen bedeutet das, dass es gezwungen sein wird, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit einem gestärkten Charakter aus dieser Phase hervorzugehen.

Jungfrau

Motto: Zeit, sich vom Perfektionismus zu verabschieden!

Liebe: Gerade in der Liebe ist es schwer, nahezu unmöglich, etwas zu planen. Damit muss die Jungfrau 2024 klarkommen. Wenn es um Entscheidungen in einer Beziehung geht, gehören immer zwei dazu. Daher sollte das Sternzeichen seinen Planungszwang etwas runterschrauben und auch die Wünsche seines Gegenübers respektieren.

Job: Perfektionistisch zu sein hat mit Sicherheit seine Vorteile. Doch 2024 muss die Jungfrau lernen, auch mit weniger zufrieden zu sein. Dann läuft es auch im Job wieder besser. Denn die Anforderungen, die das Sternzeichen oft an sein Umfeld hat, sind für viele nur schwer zu ertragen.

Leben: Das Sonnenjahr hat nicht nur Power und Kreativitätsschübe im Gepäck. Durch die Kraft des Sterns kommt es hie und da zu Sonnenstürmen, die für mächtig viel Chaos sorgen werden. Jungfrauen sollten sich also auf ein paar technische Aussetzer gefasst machen.

Waage

Motto: Die Kasse wird klingeln!

Liebe: Im Februar könnte sich eine dunkle Wolke über dem Liebesleben der Waage bilden. Dann heißt es: Nicht gleich aufgeben, sondern um das kämpfen, was man gemeinsam aufgebaut hat. Wer immer sofort alle Zelten abbricht, sobald es um Herausforderungen geht, wird nicht weit kommen.

Job: Umso besser läuft es für die Waage im Job. Eine besondere Chance sorgt dafür, dass das Konto ordentlich aufgefüllt wird. Dann kann sich das Sternzeichen endlich einen seiner Träume erfüllen und investieren. Aber Achtung: Auch hier gilt es, die richtige Wahl zu treffen …

Leben: Mit der finanziellen Motivation lässt es sich 2024 leichter leben, da ist sich das Sternzeichen sicher. Es sollte allerdings auch darauf achten, seinen Freunden und seiner Familie im neuen Jahr ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Denn die sind es schließlich, die die Waage schon ihr ganzes Leben lang begleiten.

Skorpion

Motto: Neue Chancen sollten ergriffen werden!

Liebe: Die Sonne sorgt dafür, dass der Skorpion 2024 eine Welle an Leidenschaft erfährt. Singles können ihre tiefsten Fantasien ausleben und vergebene Skorpione beleben ihre Beziehung auf einem vollkommen neuen Level. Einfach genießen!

Job: Wozu unglücklich sein, wenn man sein Glück selbst in der Hand hält? Bereits in der ersten Jahreshälfte bietet sich dem Sternzeichen eine einmalige Chance, die es einfach ergreifen muss. Auch, wenn das eine große Veränderung mit sich bringt.

Leben: Der Skorpion muss an einer Eigenschaft besonders arbeiten, nämlich an seiner Einfühlsamkeit. Schon oft hat er Menschen damit ungewollt verletzt. Doch das wird sich nun ändern. Denn das Sternzeichen erlernt die Fähigkeit, sich in andere Personen besser hineinzuversetzen.

Schütze

Motto: Selbstverwirklichung steht hoch im Kurs!

Liebe: Für Schützen ist 2024 das perfekte Jahr, um mit der Familienplanung zu beginnen. Zugegeben, den absolut perfekten Zeitpunkt gibt es dafür wahrscheinlich nicht. Doch die Weichen stehen für das Sternzeichen im kommenden Jahr mehr als gut, all das zu verwirklichen, was es für die Zukunft geplant hat.

Job: Wenn wir schon bei Selbstverwirklichung sind: Auch im Job ist es für den Schützen höchste Zeit, dass er endlich das tut, was er am besten kann. Das Sonnenjahr bringt dem Sternzeichen eine Menge an neuer Kreativität, die er gekonnt in einen neuen Job einfließen lassen kann.

Leben: Im ersten Halbjahr sollte sich das Sternzeichen auf einige überraschende Begegnungen einstellen. Wenn der Schütze diese neuen Kontakte auch weiterhin pflegt, dann hat er sich die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft bereits gelegt.

Steinbock

Motto: Grenzen werden erweitert!

Liebe: Im März kann sich der Steinbock auf eine Phase gefasst machen, die nicht ganz so leicht zu überwinden ist. Denn für das Sternzeichen ist die geballte Kraft der Sonne nicht einfach zu handhaben. Daher ist es wichtig, dass sich der Steinbock die Zeit nimmt, die er braucht, um für Klarheit bei seinen Gefühlen zu sorgen.

Job: Immer nur das Gleiche zu tun ist für den Steinbock auf Dauer langweilig. Er sehnt sich nach einer Herausforderung und strebt 2024 daher einige berufliche Veränderungen an. Damit wächst das Sternzeichen gekonnt über sich hinaus.

Leben: Für das neue Jahr hat sich der Steinbock vorgenommen, seine eigenen Grenzen zu erweitern und auf Reisen zu gehen. Ob mit oder ohne Travel-Buddy, das Sternzeichen ist Feuer und Flamme dafür, neue Orte, Menschen und Kulturen kennenzulernen.

Wassermann

Motto: Erfolg ist vorprogrammiert!

Liebe: Der Wassermann hat in seinen Gedanken bereits alles geplant, fehlt nur noch die Person, mit der er alles verwirklichen kann. Dafür steht es 2024 sehr gut. Denn unverhofft trifft das Sternzeichen auf jemanden, der großes Zukunfts-Potential hat.

Job: Auch im Beruflichen hat das Sternzeichen aus einer Welle an Kreativität viele Dinge in Planung, die es 2024 gerne realisieren möchte. Dafür muss sich der chaotische Wassermann einfach nur ein wenig Zeit nehmen und alles zu Papier bringen. Dann wird auch das garantiert erfolgreich!

Leben: Die Energie, die vom Sonnenjahr ausgeht, spiegelt sich auch im Alltag des Wassermanns wider. Am liebsten möchte er seine Zeit durchgehend unter Menschen verbringen, sich vernetzen und mit anderen austauschen. Dadurch entsteht auch die eine oder andere wichtige Connection, auf die das Sternzeichen bald zurückgreifen kann.

Fische

Motto: Eine gesunde Balance finden!

Liebe: Die Zeit, in der Fische ihre Gefühle verstecken, ist im neuen Jahr vorbei. Denn es kommt zu einer Situation, wo das Sternzeichen einfach ehrlich sein muss. Mit einem Mal werden sich sämtliche Komplikationen auflösen und der Fisch kann endlich zu dem stehen, was ihn bewegt.

Job: Der Fisch lässt sich durch seinen Ehrgeiz gerne mal stressen und erkennt die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit nicht mehr richtig. Damit er 2024 eine geregelte Balance findet, muss er für sich selbst eindeutige Linien setzen, die niemand überschreiten darf.

Leben: Auch im täglichen Leben sollte der Fisch im neuen Jahr seinen mehr Kopf durchsetzen, ohne dabei egoistisch zu wirken. Denn viel zu oft gibt er für andere seine Pläne und Vorhaben auf. Auch wenn es ihm insgeheim Freude bereitet, etwas für andere zutun, darf er auf keinen Fall auf der Strecke bleiben. Balance ist auch hier wichtig!