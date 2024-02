Jedes Sternzeichen hat seine Eigenschaften: Manche streben nach Aufmerksamkeit, andere nach Gerechtigkeit. Jene mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn stehen immer auf der „wahren“ Seite des Geschehens und streben nach einem harmonischen Miteinander.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen besonders nach Gerechtigkeit streben.

Wassermann

Dieses Sternzeichen ist besonders freiheitsliebend und individualistisch. Daher setzen sie sich auch so leidenschaftlich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit ein. Die Individualität und Unabhängigkeit aller Menschen ist diesem Tierkreiszeichen dementsprechend ein besonderes Anliegen. Sie würden alles in ihrer Macht tun, um eine Welt zu schaffen, in der alle Lebewesen fair behandelt werden. Dementsprechend setzt sich der Wassermann auch für Veränderungen in der Gesellschaft ein. Oberste Priorität ist bei ihnen immer: Fairness!

Waage

Wenn die Waage für eine Eigenschaft bekannt ist, dann ist diese Ausgeglichenheit. Denn sie strebt stets nach Harmonie und hat ein besonderes Gespür für Gerechtigkeit. In den zwischenmenschlichen Beziehung strebt das Sternzeichen IMMER nach Fairness. Waage-Geborene haben die besondere Eigenschaft ein gerechtes Urteilsvermögen zu entwickeln. Daher beleuchten sie auch gerne alle Perspektiven in einer Konflikt-Situation und sind wahre Talente, was das Lösen von Streit angeht.

Löwe

Auch der Löwe strebt stets nach Gerechtigkeit. Dieses Sternzeichen ist seinen Mitmenschen gegenüber unglaublich loyal und immer fair. Der Löwe bemüht sich immer, all die Anliegen seiner Mitmenschen zu berücksichtigen und ist ganz nebenbei auch ein guter Streitschlichter! Denn das Tierkreiszeichen möchte, dass sowohl es selbst, als auch alle Mitmenschen stets fair behandelt werden.