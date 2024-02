US-Schauspielerin Dakota Johnson hatte einen Kurzauftritt bei der Hit-Komödie „The Office“. In der letzten Folge der Serie war sie in der Rolle einer neuen Mitarbeiterin zu sehen. Obwohl sie sich damals darüber freute, kurzzeitig auf ihre Lieblingsserie zu stoßen, gestand die 34-Jährige jetzt, dass es die „schlimmste Zeit“ ihres Lebens war.

Bei „Late Night With Seth Meyers“ sprach die Ex-„Fifty Shades“-Darstellerin über ihre Erinnerungen am „The Office“-Set.

Dakota Johnson wirkte bei „The Office“- Finale mit

Die US-amerikanische Comedy-Serie „The Office“ eroberte zu seiner Zeit die Herzen vieler Zuschauer:innen. Auch wenn das Finale der Kultserie mittlerweile über zehn Jahre her ist, wird sie immer noch fleißig von vielen gebinged. Auch „Fifty Shades of Grey“-Star Dakota Johnson wirkte in der Serie für kurze Zeit mit. In der letzten Folge der Serie, die 2013 erschien, spielte sie die Rolle einer neuen Mitarbeiterin namens Dakota. Der Charakter bekam einen Job in der Buchhaltung, nachdem Kevin, verkörpert von Brian Baumgartner, gefeuert wurde.

Über ihren Kurzauftritt freute sich die heute 34-Jährige sehr. Denn „The Office“ war damals tatsächlich Dakotas Lieblingsserie, wie sie bei ihrem Gastauftritt bei „Late Night With Seth Meyers“ verriet. „Ich liebe diese Serie so sehr, und sie fragten mich: ‚Willst du im Serienfinale mitspielen?‘ und ich sagte: ‚Natürlich‘ und dachte, ich würde nur für einen halben Tag auftauchen. Ich war zwei Wochen lang dabei und bin kaum in der Serie zu sehen“, erzählte sie Seth Meyers gegenüber.

„Niemand interessierte sich für mich“

Obwohl Dakota sich damals über ihre kleine Rolle freute, gestand sie, dass die Gefühle hinter den Kulissen für sie nicht ganz so stimmten. „Das war ehrlich gesagt die schlimmste Zeit meines Lebens„, gibt die Schauspielerin im Gespräch zu. Zudem sei die Stimmung am Set nicht so gewesen, wie sie es sich vorgestellt hatte. „Einige Leute sprachen nicht miteinander, und ich kam rein und sagte: ‚Hahaha, ich bin so aufgeregt, hier zu sein‘, und niemand wollte mit mir reden, niemand interessierte sich für mich„, scherzt der Star vor sich hin.

Als Dakota ihren Kurzauftritt bei „The Office“ bekam, war sie noch eine aufstrebende Schauspielerin und ziemlich frisch im Business. Ihren Durchbruch erreichte sie erst später mit ihrer Rolle als Anastasia Steel in der „Fifty Shades of Grey“-Filmreihe. Aktuell ist sie in dem Spiderman-Spin-Off „Madame Web„ zu sehen. Der Filmstart für deutsche Kinos ist der 14. Februar.