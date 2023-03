Pünktlich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen hält der Frühling auch in der Beautywelt Einzug. Kokett-Make-up lautet DER Trend der Stunde. Passend zur Saison setzen wir nun auf zartes Rosa – und das auf Augen, Wangen und Lippen gleichzeitig. Bridgerton-Vibes inklusive! Was genau es mit dem romantischen Make-up-Hype auf sich hat, verraten wir euch hier.

Wir lieben den Look jetzt schon!

Spring-Vibes: Das Kokett-Make-up erobert die Beautywelt

Endlich! Die ersten Blumenknospen sprießen aus der Erde und immer öfters tänzeln Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Der Frühling weckt Gefühle in uns, die wir in den letzten Monaten beinahe vergessen hatten. Was das mit unserem Beauty-Game macht? Tja, grungy Make-up-Looks á la „Wednesday“ müssen weichen! Denn es darf wieder etwas verspielter auf unserem Gesicht zugehen. Kokett-Make-up lautet nämlich der wohl romantischste Beautytrend der Saison. Und wir feiern ihn jetzt schon, denn nach einem langen, tristen Winter kann uns ein wenig Farbe im Gesicht sicher nicht schaden. Aber was genau hat es nun mit dem koketten Style auf sich?

Auf Social Media trendet das Kokett-Make-up derzeit. Der Hashtag #coquettemakeup verzeichnet allein auf TikTok aktuell knapp 140 Millionen Aufrufe – Tendenz steigend! Denn was definitiv für den koketten Style spricht? Er passt einfach absolut jedem. Wir prophezeien deshalb jetzt schon: Dieser Trend ist gekommen, um zu bleiben! Aber was genau steckt nun hinter dem Trend?

Das steckt hinter dem romantischen Beautytrend

Der Begriff „Kokett“ kommt aus dem Französisch und bedeutet so viel wie “mutwillig”. Der Trend geht auf das 18. und 19. Jahrhundert zurück, als die Frauen der Gesellschaft das Wort für sich beanspruchten, und sich über die Etikette hinwegsetzten, indem sie verdeckt oder offen flirteten, um mehr potenzielle Verehrer anzulocken. Gut, die Intention trifft 2023 natürlich nicht mehr ganz den Zeitgeist, schließlich schminken wir uns ja für uns selbst und nicht für andere. Trotzdem kann man sich von der Ästhetik schon mal inspirieren lassen, wie wir finden.

Wir würden den Look in etwa so beschreiben: französischer Chic trifft auf Vintage mit einer Prise frecher Sinnlichkeit. Okay, wer sich darunter immer noch nichts vorstellen kann: wie der Name des neuen Make-up-Looks bereits verrät, handelt es sich um eine besonders romantisch-verspielte Schmink-Variante. Das beste: Der Look ist mega easy nachzumachen.

So kreiert ihr den koketten Look

Generell gilt: Zum Schminken solltet ihr am besten zarte und leichte Nuancen wählen, um den romantischen Look zu erhalten. Also knallige Farben, die nach „Hallo, hier bin ich!“ schreien, haben beim Kokett-Make-up überhaupt nichts zu suchen. Aber auch schweres „cakey“ Make-up ist Tabu.

Startet also mit einer leichte Foundation, denn der Look soll ja möglichst natürlich aussehen. Beim Augen-Make-up könnt ihr auf eine helle, schimmernder Lidschatten-Farbe setzen. Auch in Sachen Mascara solltet ihr es dann nicht übertreiben. Perfekt zum koketten Look passen langgeschwungene und spitzen Wimpern. Tuscht euere Wimpern dazu einfach nur mit Mascara, oder verwendet Fake-Lashes. Dadurch wirken eure Augen gleich viel größer und frischer. Im Fokus des Kokett-Make-ups stehen außerdem die Wangen. Betont diese ruhig ordentlich mit pfirsichfarbenes Rouge oder einem rosafarbenen Creamblush. Und natürlich bekommen auch die Lippen ein sinnliches Update: Gebt dazu einfach etwas Lipgloss oder rosafarbenen Lippenstift auf eure Lips. Am Ende das Meisterwerk noch mit einem Settingspray fixieren. So erhält ihr einen wunderbar frischen und strahlenden Glow. Viel Spaß beim Nachstylen!