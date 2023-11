Nicht alle erleben in diesem November eine romantische Cuffing Season. Auf das eine oder andere Sternzeichen könnte eine heftige Liebeskrise warten. Doch vergesst dabei nicht: Wenn sich eine Türe schließt …

Welche Sternzeichen sich im November auf Liebeskummer einstellen sollten, lest ihr hier.

Stier

Der Stier spürt schon seit längerem eine gewisse Unzufriedenheit in sich aufsteigen. Insgeheim weiß er auch, woran das liegt: an seiner Beziehung. Für das Sternzeichen bedeutet das, dass es sich langsam aber sicher eingestehen muss, dass es vielleicht an der Zeit ist, die Beziehung nochmal zu überdenken. Denn noch weitere Jahre mit jemandem zu verbringen, den man mag, aber nicht wirklich liebt, ist für keinen der Beteiligten von Vorteil. Ein klärendes Gespräch, in dem der Stier seine Karten ehrlich auf den Tisch legt, steht an!

Schütze

Wenn der Schütze eines hasst, dann sind das Konflikte. Leider kommt es in seiner aktuellen Partnerschaft sehr häufig zu Streitereien. Platz für Zärtlichkeiten und Spaß bleibt da nicht mehr viel. Manchmal tut es gut, seine Beziehung zu reflektieren und zu erkennen, dass es nicht mehr viel Sinn macht, diese weiterzuführen. Auch wenn der Schütze gerne an Gewohnheiten festhält und sich aktuell einfach nicht vorstellen kann, wieder alleine zu sein, muss er das große Ganze sehen. Denn das bedeutet, dass er einer neuen Person die Chance geben kann, an diese sein Herz zu verschenken.

Steinbock

Im November muss der Steinbock eines auf die harte Tour lernen: Menschen können einen gewaltig täuschen. Während er kürzlich noch überglücklich und verliebt war, muss der Steinbock demnächst mit einem gebrochenen Herzen rechnen. Denn ausgerechnet seine besser Hälfte beschließt, dass es besser wäre, ohne das Sternzeichen weiterzumachen. Keine Sorge: auch wenn der Steinbock zu Beginn noch unglaublich traurig darüber ist, wird sich bald Besserung zeigen. Außerdem: Nach einer derartigen Erfahrung kann es doch nur bergauf gehen!