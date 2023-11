Sophie Turner ist in Flirtlaune! Rund ein Monat, nach der Trennung von Joe Jonas, wurde die Schauspielerin nun knutschend in Paris gesichtet. Die Frage aller Fragen: Wer ist der junge Mann, mit dem sich die 27-Jährige in der Stadt der Liebe so vertraut zeigt?

Nur so viel: Er gilt als einer der beliebtesten Junggesellen Großbritanniens.

Sophie Turner küssend in Paris gespottet

Vor etwa einem Monat schockten Sophie Turner und Joe Jonas mit der Nachricht, dass sie sich scheiden lassen. Jetzt zeigt sich die „Game of Thrones“-Darstellerin in Flirtlaune an der Seite eines neuen Mannes. Die beiden wurden von einem Fan am Bahnhof Gare du Nord in Paris gesichtet. Dabei sollen sie sich sehr vertraut und glücklich gezeigt haben. Wie The Sun berichtet, hätten sie viel gelacht und seien gut gelaunt gewesen.

Dann wurde es ernst: „Er nahm seinen Hut ab und lehnte sich zu ihr, um ihr einen dicken Kuss zu geben. Nach dem Kuss gingen sie getrennte Wege“, so der Fan gegenüber der britischen Zeitung. Einen Schnappschuss von dem Kuss gibt es auch! Nach der Knutscheinheit haben sich die beiden Lovebirds im Stade de France wiedergetroffen. Sophie Turner enthüllte im Rahmen einer Louis-Vuitton-Kampagne den Rugby-Weltcup-Pokal und der Brite war ebenfalls Gast des Events.

Wer ist der Brite?

Jetzt zum spannenden Teil: Wer ist der junge Brite, mit dem sich Sophie so vertraut zeigt? Die Antwort: Peregrine „Perry“ John Dickinson Pearson, Erbe des vierten Viscount Cowdray. Der 29-Jährige gilt als einer der begehrtesten Junggesellen in ganz Großbritannien. Immerhin ist Perry der Direktor eines Immobilienentwicklungsunternehmens. Seinem Vater gehört der Großteil des Pearson-Medienunternehmens. Das geschätzte Vermögen der Familie: Etwa 224 Millionen Pfund!

Beide haben sich kürzlich getrennt

Ob es zwischen Sophie und dem britischen Aristokraten ernst ist oder beide einfach nur einen lockeren Flirt am Laufen haben, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass beiden gerade aus einer langjährigen Beziehung kommen. Während Sophie sieben Jahre lang mit „Jonas Brothers“-Star Joe Jonas zusammen war (davon vier Jahre verheiratet) und mit ihm auch zwei gemeinsame Töchter hat, war Perry drei Jahre lang in einer Beziehung.

Seine Ex ist in Adelskreisen keine Unbekannte: Denn dabei handelt es sich um Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark, ein Patenkind von König Charles!