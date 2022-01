Eigentlich wollte Olivia Culpo bloß einen entspannten Winterurlaub genießen und hat sich schon darauf gefreut, in das Flugzeug zu steigen, das sie in Richtung Sonne bringt. Doch da hat sie Rechnung ohne die Airline gemacht! Denn eine Mitarbeiterin wollte das Model nicht an Bord lassen.

Der Grund: Ihr Outfit!

Olivia Culpo darf nicht ins Flugzeug steigen

Wusstet ihr, dass bestimmte Airlines einen gewissen Dress-Code haben? Knappe Kleidung wird nicht gerne gesehen und Passagiere, die sich nicht daran halten, könnten ziemliche Probleme mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Airline bekommen. So wie etwa Olivia Culpo! Das Model und die ehemalige Schönheitskönigin gehört zweifelsohne zu den schönsten Menschen der Welt (literally, denn sie hat sogar den Titel „Miss Universe“ gewonnen). Und auch ihr Style kommt bei ihren fünf Millionen Instagram-Followern außerordentlich gut an.

Eine Mitarbeitern von American Airlines war aber wohl kein so großer Fan vom Look der 29-Jährigen. Denn als Olivia Culpo gerade mit ihrem Freund und ihrer Schwester ein Flugzeug in Richtung Cabo, Mexiko besteigen wollte, wurde sie aufgehalten. Die Angestellte am Flughafen von Los Angeles wies Culpo darauf hin, dass ihr Outfit viel zu knapp sei und sie sich bitte etwas überziehen solle. Das Model, bekleidet mit einer schwarzen, knielangen Radlerhose und einem Sport-BH dachte zu Beginn noch, dies sei ein Scherz. Doch dann merkte sie schnell, dass die Mitarbeiterin der Airline alles todernst meinte und Olivia nicht ins Flugzeug steigen durfte, solange sie ihren Oberkörper nicht bekleiden würde.

Hoodie von Freund rettet Urlaub

Glücklicherweise hatte Christian McCaffrey, der Freund von Olivia, einen Hoodie an, den er ihr leihen konnte. Der Rest des Gepäcks war vermutlich schon aufgegeben. Von dem Missverständnis ließen sich die drei ihren Urlaub jedoch nicht vermiesen. Aurora, die Schwester von Olivia, dokumentierte den etwas komplizierten Start der Reise. In ihrer Instagram-Story (die nicht mehr verfügbar ist) teilte sie einen Schnappschuss und schrieb dazu: „Wenn du dir den Allerwertesten abfrieren musst, weil deine Freundin sich nicht passend kleidet. Genau so ist Jack bei Titanic gestorben!“

Jetzt legt sie noch ein ernsteres Posting nach und kommentiert: „Hört damit auf, den Körper und die Kleidung von Frauen zu überwachen.“

Bild: @auroraculpo

Shitstorm gegen Airline

Nachdem die Geschichte von Olivia Culpo publik wurde, entbrannte eine hitzige Diskussion im Netz. Einige kommentierten: „Ich verstehe das Problem nicht! Olivia hat das Outfit gewählt, weil es bequem ist“. Andere wiederum gaben der Airline recht und kritisierten das Model für ihr knappes Outfit, da sie sich „in einem Flugzeug und nicht im Gym“ befinde. Doch die meisten verteidigten die 29-Jährige und bombardierten die Airline auch mit Nachrichten. Bisher gab es von American Airlines jedoch noch kein Statement dazu.

Culpo selbst reagierte mit Humor. Auf Instagram postete sie ein Bild, das sie an ihrem Urlaubsort zeigt. Darauf posiert sie in einem knappen Kleid, das seitlich nur von Bändern zusammengehalten wird. Dazu schreibt sie: „Bitte passen Sie beim Öffnen der Handgepäckablage auf, da Gegenstände verrutscht sein könnten.“ Eine klare Ansage gegen die Airline!