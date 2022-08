Kim Kardashian und Pete Davidson gehörten in den vergangenen Monaten wohl zu den beliebtesten Promipaaren und sorgten für so einige Schlagzeilen. Doch laut Insidern hat sich das Paar jetzt offenbar getrennt!

Die beiden wollen angeblich Freunde bleiben!

Beziehungs-Aus bei Kim Kardashian und Pete Davidson

Es war eine richtige Achterbahnfahrt, als Kim Kardashian und Pete Davidson ihre Beziehung schrittweise bekanntgaben. Was als kleiner Kuss bei Kims Auftritt in „Saturday Night Live“ begann, entwickelte sich in den vergangenen Monaten zu einer Beziehung, die regelmäßig für Schlagzeilen sorgte.

Mal war es der öffentliche Streit mit Kims Ex Kanye West, mal eine Vorliebe für öffentliche Liebesbekundungen und mal das ein oder andere Liebestattoo, das sich Pete für seine Kim stechen ließ: Bei den beiden wurde es nie langweilig.

Doch so wie aussieht, ist jetzt alles Geschichte. Denn Insidern zufolge haben sich die beiden nach neun Monaten Beziehung jetzt überraschend getrennt. Insider verraten gegenüber E! News jetzt auch den Grund für die Trennung. Denn obwohl Kim und Pete „viel Liebe und Respekt füreinander“ haben, hat die große Entfernung der beiden auf Dauer nicht funktioniert.

Distanz und Altersunterschied als Trennungsgründe?

Zur Erinnerung: Pete dreht derzeit einen Film in Australien, während Kim bei ihren vier Kindern in Amerika ist. Die vollen Zeitpläne der beiden und die zusätzliche Distanz haben es laut den Insidern „wirklich schwierig gemacht, eine Beziehung aufrechtzuerhalten“, heißt es.

Kim und Pete sollen deshalb diese Woche den endgültigen Schlussstrich gezogen haben. Laut Page Six soll aber auch der Altersunterschied der beiden eine Rolle gespielt haben. „Pete ist 28 und Kim ist 41 – sie sind im Moment einfach an sehr unterschiedlichen Orten“, zitiert das Blatt einen Insider. „Pete ist total spontan und impulsiv und will, dass sie nach New York fliegt, oder wo auch immer er gerade ist. Aber Kim hat vier Kinder und das ist nicht so einfach. Sie muss sich auf die Kinder konzentrieren.“

Doch noch vor einem Monat betonte Pete in einem Interview, dass er auch langsam daran denkt, sesshaft zu werden. In einem Interview mit Kevin Hart erklärte er nämlich. „[Ich bin] definitiv ein Familientyp. Meine liebste Sache, die ich noch nicht erreicht habe, ist, dass ich ein Kind haben möchte“ und betonte, dass das Vaterwerden sein „Traum“ sei.

Was wirklich an der Trennung der beiden schuld ist, weiß am Ende wohl nur das Paar selbst. Bisher haben sich weder Kim noch Pete öffentlich zum Beziehungs-Aus geäußert.