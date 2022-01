Ihr dachtet, das Schauspieldasein der SATC Girls wäre glamourös? Dann hört euch mal diese Story um Sarah Jessica Parker zu dem Dreh von „And Just Like That“ an: Die Gute zeigte nämlich richtig Einsatz und trank bei einer Szene literweise Fake-Erbrochenes.

Achtung, es folgen einige Spoiler für die siebte Folge von „And just like that“!

Keine Special-Effects bei dem Kotz-Date in „And Just Like That“

Dass Sarah Jessica Parker ziemlich hart im Nehmen ist, dachten wir uns schon. Wie sonst wäre es möglich stundenlang in megahohen Stilettos durch ganz New York City zu laufen. Die neueste Enthüllung der Autoren des „Sex and the City“ Reboots lässt aber selbst uns eingefleischte Fans noch mal Respekt zollen. Die ließen jetzt nämlich durchsickern, dass SJP für die 7. Folge literweise Fake-Erbrochenes getrunken hat. Dabei handelt es sich um die Dating-Szene in Folge Sieben. Es wurden also keinerlei Special-Effekte verwendet, als Carrie Bradshaw sich über ganz New York City übergeben musste.

Spoiler Alert! Um eure vielleicht verdrängte Erinnerung nochmal aufzufrischen: Nachdem Carrie die ersten sechs Folgen damit verbringt um Big zu trauern, will sie sich wieder in die Dating-Welt wagen. Sie verabredet sich also via Singles-App mit dem 53-jährigen Witwer Peter. Um das durchzustehen, brauchen die beiden natürlich jede Menge Drinks und bevor sie sich versehen, landet das ganze Gebräu in der dunklen Gosse. Ganz schön eklig, aber noch viel ekliger ist die Background-Story dieser Szene. Denn bei den Dreharbeiten stellte sich heraus, dass Fake-kotzen nicht so einfach ist.

Sarah Jessica Parker hat ein gutes Zwerchfell

„Die herausforderndste und komplizierteste Szene war das Erbrechen“, erzählt der ausführende Produzent und Autor Michael Patrick Kind im Podcast „And Just Like That…The Writers Room“. „Wir dachten, sie müssten [Erbrech] Anlagen haben“, erklärte er weiter. „[Das] war ein Schlauch, der neben ihrem Mund nach oben führte und mit einem langen Schlauch verbunden war, der unter ihrem Kleid oder unter seiner [Jon Tenney’s] Hose und die Straße hinunter zu zwei Spezialeffekt-Typen führte, die dann Erbrochenes pumpten. Dann würden sie versuchen, ihre Gesichter von der Kamera abzuwenden, damit das Erbrochene im Projektil wäre.“ So weit der komplizierte, eklige Plan. Aber leider funktionierte die Sache nicht so richtig.

Schließlich hatte Sarah Jessica Parker keinen Bock mehr auf die technische Kotz-Probe. Sie beschloss kurzerhand, die Sache selbst in die Hand – ähm besser gesagt „den Mund“ zu nehmen. Sie hat das Zeug also einfach literweise getrunken. Kind erzählt in dem Podcast „Sie versuchten immer wieder, diese Plastikschläuche an Sarah Jessicas und Jons Gesicht zu kleben, und schließlich sagte Sarah Jessica: ‚Füllt einfach eine Literflasche mit falschem Erbrochenem und nehmt die Klebebänder ab, nehmt alles weg.‘“ Ganze zwei Liter soll SJP von dem Erbrochenen geschluckt haben. Also nichts mit Special-Effekten. „Sie entlädt eine ganze Ladung voll Erbrochenem und man denkt, das war es jetzt, und dann ist es, als hätte sie eine weitere geheime Kammer“, erzählt der Autor und SJP schoss nochmal eine Ladung drauf. Wussten wir’s doch. That’s our girl!