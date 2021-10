Der öffentliche Streit zwischen Britney Spears und Jamie Lynn Spears geht in die nächste Runde. Nicht einmal 24 Stunden nachdem Jamie Lynn mitgeteilt hatte, den Titel ihrer Memoiren umbenennen zu wollen, hetzt Britney auf Instagram nun (erneut) gegen ihre Schwester.

Die Sängerin schreibt auf ihrem Account, dass sie – wie ihre jüngere Schwester – Memoiren veröffentlichen will.

Britney Spears wettert auf Instagram gegen ihre Schwester

Uiuiui… zwischen den Spears-Schwestern herrscht offenbar wahrlich böses Blut. Jetzt wettert Britney Spears erneut öffentlich gegen ihre jüngere Schwester Jamie Lynn. Der Hintergrund: Als in den Medien durchsickerte, dass Jamie Lynn ihren Memoiren den Titel “I Must Confess” geben will, erntete sie von den Fans ihrer großen Schwester einen Shitstorm. Denn die Wortkombination ist eine Textzeile aus Britney Spears Debüt-Single “Baby One More Time“. Nun gab Jamie Lynn vor kurzem bekannt, dass sie die Kritik verstanden hat und ihr Buch umbenennen wird. Ihre Memoiren werden in Zukunft unter dem Titel “Things I should have said” verkauft. Grund genug für Britney, um gegen ihre jüngere Schwester auszuteilen! Auf Instagram postet die Pop-Prinzessin jetzt ein Foto von sich im schwarzen Catsuit.

Dazu schreibt die 39-Jährige: “tolle Neuigkeiten … ich überlege, nächstes Jahr ein Buch zu veröffentlichen! Aber ich habe Probleme bei der Suche nach einem Titel, also könnten meine Fans vielleicht helfen!!!!” Dazu bietet die Sängerin ihren Followern zwei Optionen an: “Option #1 ‘Scheiße, ich weiß es wirklich nicht’ Option #2 ‘Es interessiert mich wirklich, was die Leute denken’!!! Was meint ihr?”

Ihre Follower verstehen den Seitenhieb auf ihre Schwester natürlich sofort und kommen mit Titel-Vorschlägen wie: “The things my sister shouldn’t have said” oder “‘If I had a Sister”. Ein Vorschlag lautet sogar “What I’ve Learned From Visiting My Family in Prison“. In diesem Szenario soll Britneys Familie also im Gefängnis landen. Ihre Community ist sich also einig und positioniert sich ganz klar auf Britneys Seite.

Schwierige Geschwisterbeziehung

Das Verhältnis zwischen den Spears-Schwestern ist schon länger nicht mehr das Beste. Erst im Juli beschwerte sich Britney auf Instagram darüber, dass Jamie Lynn bei den Radio Disney Music Awards 2017 ohne zu fragen einfach einen Remix ihrer Hits gesungen hatte. Außerdem attackierten die Fans die jüngere Schwester, weil diese sich nie öffentlich für die „FreeBritney“-Kampagne eingesetzt hatte. Als Jamie Lynn dann erklärt, dass sie stolz auf ihre große Schwester Britney sei, wettert Britney: “Es gibt nichts Schlimmeres, als dass Menschen, die dir am nächsten stehen und die nie für dich da waren, plötzliche Dinge in Bezug auf deine Situation posten, was auch immer es sein mag und ihre Unterstützung anbieten … Es gibt nichts Schlimmeres”.