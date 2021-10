Immer wieder wurde gemunkelt, ob sich Britney Spears von ihrem Popstar-Dasein verabschiedet und ihre Musikkarriere an den Nagel hängt. Offenbar hat sie schon das nächste Ass im Ärmel, denn sie möchte sich jetzt als Autorin versuchen.

Und die Storyline für ihr Buch steht auch schon fest, wie sie auf Instagram zeigt.

Britney Spears versucht sich als Autorin

Es scheint nur wenig überraschend, dass Britney sich vielleicht allmählich aus dem Musikbusiness zurückziehen möchte. Schon ihr ehemaliger Manager Larry Rudolph behauptete vor ein paar Jahren, dass sich die Sängerin von der Musik verabschieden möchte. Als er hörte, dass der Star mit diesem Gedanken spiele, zog er sich als ihr Manager zurück. Trotzdem machte Britney nie ein offizielles Statement zu ihrem Rückzug aus der Musik. Erst nachdem ihr Vater die Vormundschaft beendet hatte, berichtete das TMZ Magazin, dass die Sängerin nicht vorhabe, in nächster Zeit wieder aufzutreten. Offenbar hat die Sängerin jetzt nämlich andere Pläne. Derzeit schreibt sie an einem Buch, wie sie jetzt auf Instagram verkündet.

Darum soll es in dem Buch gehen

In der Geschichte soll es um ein Mädchen gehen, das ermordet wird. Dabei soll sie in einer Art Vorhölle festsitzen, weil ihr Trauma und Schmerz sie dort festhalten. Ob sich der Popstar an ihrem eigenen Leben inspirieren ließ? Es lassen sich zumindest Parallelen zwischen ihrer 13 Jahre langen Vormundschaft unter ihres Vaters und dem Leben als Geist ziehen. Das Geistermädchen soll niemanden haben, dem sie vertrauen kann. Doch in einem entscheidenden Moment wird das Mädchen herausfinden, wie sie in die Welt zurückkehren kann, um bei ihrer Familie zu sein.

Als sie schließlich aus der Vorhölle ausbrechen kann, muss sie sich entscheiden: Will sie zu den Menschen zurückkehren, die sie getötet haben oder ein ganz neues Leben beginnen?