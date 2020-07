Seit Monaten kursieren die Gerüchte im Netz, dass Sophie Turner und Joe Jonas Nachwuchs bekommen. Obwohl sich beide noch nicht zu den Spekulationen äußerten, dürften jegliche Zweifel nun vollständig aus dem Weg geräumt sein.

Denn auf den neuesten Paparazzi-Bildern zeigte die 24-Jährige ihren Babybauch erstmals ganz unverdeckt in einem weißen Sommerkleid.

Sophie Turner zeigt XL-Babybauch erstmals öffentlich

Sophie Turner hat wohl keine Lust mehr, ihre Schwangerschaft zu verheimlichen. Denn während sie ihren Babybauch in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit stets unter weiten Kleidungsstücken versteckte, präsentierte sie diesen nun ganz stolz bei einem Spaziergang in Los Angeles. Paparazzi erwischten die Schauspielerin dabei zusammen mit ihrem Ehemann Joe Jonas, während die beiden durch die Straßen von LA schlenderten. Turner trug während ihres Ausflugs ein weißes Sommerkleid, unter dem sich ihre XL-Babykugel deutlich abzeichnete. Wie auf den Bildern zu sehen ist, fühlte sich damit auch ziemlich wohl. Denn während des Spaziergangs legte sie immer wieder ihre Hände liebevoll auf ihren Bauch.

Ehepaar bestätigte Schwangerschaft noch nicht

Für Fans der 24-Jährigen dürften die neuen Paparazzi-Bilder nun eine offizielle Bestätigung der Schwangerschaft sein. Denn zuvor versuchte Sophie Turner die Gerüchte um ein mögliches Baby stets mit dem Tragen von XL-Pullovern und weiten Outfits aus der Welt zu schaffen. Nun scheint die Schauspielerin allerdings keine Lust mehr auf das Versteckspiel zu haben. Wie auf den Fotos der Paparazzi zudem erkennbar ist, scheint der Geburtstermin des gemeinsamen Babys mit Joe Jonas schon bald anzustehen. Da das Paar die Schwangerschaft bisher allerdings noch nicht bestätigte, gibt es aktuell auch noch keine näheren Informationen zum Nachwuchs, wie etwa das Geschlecht des Babys oder den Geburtstermin. Fans müssen sich in Hoffnung auf ein Baby-Update demnach noch weiterhin gedulden.