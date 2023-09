Die Cuffing Season steht wieder vor der Tür. Während für einige Sternzeichen die Suche nach dem richtigen Partner bzw. der richtigen Partnerin für die kalte Jahreszeit ziemlich mühsam wird, verspricht sie für andere eine besonders romantische Zeit zu werden.

Welchen Sternzeichen eine besonders schöne Romanze bevorsteht, verraten wir euch hier.

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt für seine Freiheitsliebe und Unabhängigkeit. Doch in diesem Jahr könnte die Cuffing Season die bisherigen Ideale der Wassermänner in Frage stellen. Der Grund? Die kosmischen Konstellationen stehen günstig für bedeutungsvolle Verbindungen. Daher stehen die Chancen auch sehr gut, dass das Sternzeichen bald auf jemanden trifft, der seine tiefsten Gedanken und Ideen teilt. So kann es auch passieren, dass sich die beiden plötzlich in tiefe Gespräche verlieren, die ihre Herzen näher zueinander bringen.

Waage

Für die Waagen wird die Cuffing Season 2023 eine Zeit der besonders romantischen Intensität sein. Sie blühen in ihrem natürlichen Talent, Beziehungen zu pflegen und Konflikte zu vermeiden, in diesem Jahr förmlich auf. Das kann dann auch locker dazu führen, dass es zu einer leidenschaftlichen Begegnung kommen wird, die das Herz des Sternzeichens höher schlagen lässt. Möglicherweise wartet auch endlich die Beziehung auf die Waage, von der sie schon lange geträumt hat. Die kommenden Wochen werden also von großer Bedeutung für das Tierkreiszeichen sein

Steinbock

Die Steinböcke sind eigentlich für ihre unermüdliche Zielstrebigkeit bekannt. Doch in diesem Jahr könnten sie sich überraschenderweise in der Cuffing Season verlieren und Liebe an unerwarteten Orten finden. Die Sterne deuten darauf hin, dass Steinböcke auf jemanden stoßen könnten, der sie dazu ermutigt, das Leben etwas leichter zu nehmen und sich von ihrer ernsten Seite zu lösen. Dadurch entwickelt das Sternzeichen auch Gefühle, die es noch nie zuvor hatte. Wartet hier etwa die große Liebe?