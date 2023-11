Am 3. November war es endlich so weit: der erste missGründerinnentag ging in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien über die Bühne! In spannenden Panels moderiert von Unternehmerin, Autorin und Influencerin Christl Clear und lehrreichen Workshops von Expert:innen aus verschiedenen Branchen konnten Besucher:innen wertvolle Infos für ihren Weg in die Selbstständigkeit mitnehmen. Unternehmer:innen und Expert:innen der wichtigsten Anlaufstellen für Gründer:innen gaben den Besucher:innen hilfreiche Tipps und Insights für ihren Weg zum eigenen Business mit auf den Weg!

Hier gibt’s alle Highlights des missGründerinnentags 2023 für euch!

Der missGründerinnentag 2023

Step by Step zum eigenen Business – so lautetet das Motto des ersten missGründerinnentags am 3. November in der Wirtschaftskammer Österreich. Mit Unterstützung von der Wirtschaftskammer Österreich, der Wirtschaftsagentur, AWS, Erste Bank, der Notariatskammer, der Werbeakademie und Prosaldo bekamen Besucher:innen wertvolles Wissen rund um die wichtigsten Anlaufstellen, Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, Rechtsformen, KI als Gründungshilfe, die Erstellung eines Businessplans und vieles mehr.

Das war das Programm 2023:

Main Stage

Eröffnung des ersten missGründerinnentag mit missChefredakteurin & Geschäftsführerin Sarah Lehner und stv. Chefredakteurin Lisa Staltner.

Welcome Words mit Martha Schultz, Vizepräsidentin WKÖ und Bundesvorsitzende der Frau in der Wirtschaft.

Keynote von Karin Teigl aka „ConstantlyK“ zum Thema „Wie finde ich meine Nische?“

Panel-Talk: „Step by Step zur Selbstständigkeit“ mit (v.l.n.r.) Niphavarath Siharath (AWS), Gerda Just-Ebermann (Erste Bank), Mariana Kühnel (Generalsekretär-Stellvertreterin WKÖ), Gabriele Tatzberger (Wirtschaftsagentur), Larissa Kravitz (Investorella) und Victoria Neuhofer (Damn Plastic).

WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby im Interview mit Lisa Staltner über die österreichische Gründer:innenlandschaft.

Panel-Talk: „Gen Z Green vs. Millennial Pink & Best Agers: Wie erreiche ich mit der richtigen Marketing-Strategie meine Zielgruppe?“ mit (v.l.n.r.) Christina Bischof (feschi) Vanessa Mucha-Trnavsky (All About You PR), Helin Sahin (Reflection Agency), Theresa Imre (markta).

Panel-Talk: „Die Macht des Networkens: Tipps um Tricks zum Thema Networken und selbstbewusstes Auftreten“ mit (v.l.n.r.) Leni Charles (Kids of the Diaspora), Rebecca Wiederstein (Commonground), Viola Weller (Vlace), Melanie Adam-Fischer (Identifire)

Q&A-Session „Ask Me Anything“ mit (v.l.n.r.) Anna Petrikovics (Notariatskammer), Petra Haslinger (Gründerservice Wirtschaftskammer Wien), Lisa Staltner (miss), Christina Hrdlicka (Kalissi), Vera Steinhäuser (Business-Coach)

Workshops

„KI als Gründungshilfe: Fluch oder Segen?“ – Tipps von AWS-Experte Matthias Grabner.

„Work Life Balance: Tipps für richtiges Zeitmanagement“ – mit Influencerin Yvonne Bernhard (@thisisnoenvy)

„Die richtigen Förderungen: an wen kann ich mich wenden?“ – Benjamin Drosg von der Wirtschaftsagentur hilft!

„Know your Worth – richtiges Verhandeln“ mit Expertin Silke Annina Hofer.

„Wie erstelle ich einen Businessplan?“ – Lisa Rupp, stv. Geschäftsführerin i2B erklärt die wichtigsten Steps!

„Branding im Zeitalter von TikTok, Pinterest & Co – was will die Gen Z sehen? – Alina Heiner (maven) und Andreas Frießnegg (goodaf) wissen wie!

Ein großes Danke gilt außerdem unseren Gewinnspiel-Sponsoren:

Business-Coaching-Gutschein von Katharina Schneider im Wert von € 2000 sponsored by Wirtschaftskammer Österreich

Positionierungs-Coaching von Melanie Adam-Fischer (Identifire) im Wert von € 1000

1 Übernachtung im LOISIUM

Solarrucksack powered by AWS

Innocent x VLACE Sneaker

Yoga-Starter-Set von Yosana

Produkt-Paket von Feschi

Danke auch an Felber, Red Bull, Vöslauer, LOOOPS-Kerzen, Neoh und Happy Mona!