Es gibt Menschen, die sich leidenschaftlich für Hautpflege, Make-up und alles, was mit Beauty zu tun hat, interessieren. Und egal ob Gesicht, Körper, Haare oder Nägel – an manchen Sternzeichen kommt einfach kein neuer Skincare-Trend vorbei! Denn sie sind wahre Beauty-Addicts.

Diese drei Tierkreiszeichen nutzen ihre Me-Time hauptsächlich für ihr strenges Beautyprogramm.

Stier

Stiere sind für ihren Sinn für ihr Trendbewusstsein und ihre Liebe zum Luxus bekannt. Sie sind außerdem äußerst sinnliche Wesen, die das Schöne in allen Formen und Farben schätzen. Die Stiere lieben es einfach extra viel Zeit und Mühe in ihr Erscheinungsbild zu investieren. Dabei legen sie aber auch großen Wert auf Qualität und Raffinesse. Sie haben sich über die Jahre zu echten Expert:innen in Sachen Skincare entwickelt. Dabei befolgen sie vor allem das Motto: Qualität vor Quantität. Ihr Badezimmer ist mit den teuersten und neuesten Beauty-Produkten gefüllt, und sie wissen ganz genau, worauf es bei einer soliden Skincare-Routine an kommt.

Fische

Fische lieben es sich Zeit für Dinge zu nehmen, die ihnen wichtig sind. Und das gilt auch für ihre Beauty- und Skincare-Routine. So kann es schon mal passieren, dass das Sternzeichen die Zeit vergisst und Stunden im Badezimmer verbringt. Fische legen dabei auch großen Wert auf natürliche und sanfte Produkte, die ihre Haut und ihren Geist harmonisieren. Sie sind aber auch offene für heilende Rituale wie Gesichtsmassagen, Aromatherapie und DIY-Masken. Für Fische ist die Pflege ihrer Haut nicht nur eine äußerliche Angelegenheit, sondern auch ein Weg, um innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden.

Widder

Auch die experimentierfreudigen Widder glauben an ein solides Beautyprogramm. Dabei probieren sie am liebsten ständig neue Produkte und Styles aus. Egal ob neuer Frisurentrend, das neue Serum oder der Lippenstift in einer besonderen Farbnuance – an ihnen kommt kein Beauty-Hype vorbei. Widder sind aber auch daran interessiert, spezielle Geräte oder neue Technologien zu nutzen, um ihre Hautpflege-Routine auf ein neues Level zu bringen. Durch ihre Art sind sie oft Vorreiter in Sachen Beauty-Trends und inspirieren andere mit ihrem kreativen Ansatz. Sie sind aber auch offen für ungewöhnliche Behandlungen. Vampirlifting, Schneckenschleim oder Face Icing – bei dem Widder wird es bestimmt nie langweilig.