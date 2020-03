Um in Zeiten der Coronakrise für gute Laune und Unterhaltung zu sorgen, schaltet Sky die Angebote Cinema und Entertainment für alle Kunden für einen Monat frei.

Das teilte das Unternehmen in einer offiziellen Aussendung mit. Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern weltweit wird das Angebot Kunden kostenlos zur Verfügung stehen.

Sky Filme und Serien jetzt gratis zum Anschauen

Filme und Serien stellt das Unternehmen demnächst kostenlos zur Verfügung. Denn damit will der Streaming-Dienst “allen Kunden die ganze Welt der Sky Unterhaltung bieten, um das Leben in den nächsten Wochen etwas unterhaltsamer und leichter zu machen und für Abwechslung zu sorgen. “, heißt es in der Aussendung.

Konkret schaltet das Unternehmen für alle Kunden Sky Cinema und Entertainment inklusive Sky Box Sets für einen Monat frei. Diejenigen, die bereits das Cinema und Entertainment Paket gebucht haben, erhalten gratis zwei Filme aus dem Store-Angebot. Ab 23. März können Kunden dieses Angebot kostenlos nutzen. Und auch für Nutzer von Sky Ticket ist offenbar etwas geplant. Ticket-Kunden erhalten “im Laufe der Woche alle Einzelheiten per E-Mail”.

Vorerst könne es bei der Freischaltung allerdings bei manchen Anbietern, wie zum Beispiel A1, Magenta oder Liwest in Österreich, abhängig von der technischen Struktur der Anbieter zu Einschränkungen kommen.

Um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, sind die Entertainment-Inhalte dann direkt auf dem Startscreen sichtbar.