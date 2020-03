Fans der ATV-Sendung “Teenager werden Mütter” müssen jetzt ganz stark sein. Denn beim Traumpaar Marcel und Vanessa kam es nun zur Trennung.

Die beiden haben sich einvernehmlich dazu entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen.

Trennung bei “Teenager werden Mütter”-Traumpaar Marcel und Vanessa. Der Wiener und die Oberösterreicherin haben sich dazu entschlossen ihrer Liebe ein Ende zu setzen. Dabei schienen die beiden zuletzt noch so verliebt. Sogar von einer Hochzeit war die Rede. Doch nun das Liebes-Aus. Den Grund für die Trennung verriet Marcel in der gestrigen Folge (19. März). So habe laut dem Ex-Häftling seine extreme Gewichtsabnahme von 50 Kilo in einem Jahr und die daraus folgenden Veränderung seiner Person dazu beigetragen, dass Vanessa die Beziehung beendete. Marcel wäre durch sein neues Aussehen “arrogant” geworden, so Vanessa. Doch der fünffache Vater wollte sich nicht verbiegen lassen und ging nun zurück nach Wien. Für ihre zwei Kinder möchte das Paar allerdings trotzdem weiterhin gemeinsam sorgen.