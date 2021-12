Derzeit können wir Leonardo DiCaprio in dem neuen Netflix-Hit „Don’t Look Up“ bestaunen. Für den Film stand er mit Meryl Streep gemeinsam vor der Kamera. Dabei stieß ihm aber eine bestimmte Szene mit der Oscar-Preisträgerin besonders übel auf.

Eine Nacktszene war Leonardo DiCaprio wohl ein Dorn im Auge.

Leonardo DiCaprio war gegen Nacktszene

Die Endzeitsatire „Don’t Look Up“ scheint gerade DER Netflix-Hit schlechthin zu sein! Den Erfolg verdankt der Streifen sicherlich seiner Besetzung. Im Cast von Regisseur Adam McKay’s Film tummeln sich nämlich haufenweis hochbezahlte Stars! Neben den Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep und Jennifer Lawrence, sind auch die Hollywood-Lieblinge Leonardo DiCaprio und Jonah Hill zu sehen. Ah und nicht zu vergessen: Popstar Ariana Grande ist ebenfalls mit von der Partie.

Wenn die Hollywood-Elite aufeinander trifft, kommt natürlich auch die eine oder andere amüsante Geschichte zum Vorschein. So verriet der Regisseur nun, dass Leo DiCaprio es für unangebracht hielt, Meryl Streeps Charakter nackt zu sehen. Gegenüber McKay brachte er sein Unwohlsein zum Ausdruck, da die lebende Hollywood-Legende für ihn eine besondere Figur der Filmgeschichte darstelle. Trotz des Einsatzes eines Körper-Doubles habe Leo „ein Problem“ mit der Nackt-Szene gehabt, sagte Adam McKay in einem Interview mit The Guardian.

„Es ist Präsidentin Orlean. Es ist nicht Meryl Streep“

In dem Film spielt die 72-Jährige die Rolle der Präsidentin Janie Orlean. Gegen Ende des Films ist die Figur in einer Sequenz kurz unbekleidet von hinten zu sehen. McKay erzählte in dem Interview, dass DiCaprio es einfach nicht mochte, die dreifache Oscar-Gewinnerin für einige Sekunde nackt und mit einem Tattoo am unteren Ende des Rückens zu sehen.

„Leo sagte etwas zu mir wie: ‚Musst du das wirklich zeigen?‘ Und ich sagte: ‚Es ist Präsidentin Orlean. Es ist nicht Meryl Streep.‘ Aber sie selbst blinzelte nicht einmal. Sie hat es nicht einmal zur Sprache gebracht. Meryl ist furchtlos“, erinnerte sich der erfolgreiche Filmemacher.

Ehrfurcht vor Oscar-Preisträgerin

Aber kein Wunder, dass Leo die Nackt-Szene nicht gefiel. Gegenüber Access erzählte der Schauspieler erst vor kurzem, dass der gesamte Cast in Ehrfurcht vor ihrer Arbeit mit Streep war. „Schauen Sie, Sie arbeiten mit der größten lebenden Schauspielerin der Welt zusammen. Alle sind auf Trab, alle sind vorbereitet und wir versuchen nur, mit ihr Schritt zu halten„, reflektierte der „The Wolf of Wall Street“-Darsteller die Arbeit am Set.