Diese Story wird Leonardo DiCaprio bei seinen Fans – und vor allem bei Tierfreunden – noch beliebter machen. Der Hollywood-Star verriet nun in einem Interview, dass er am Set seines neuen Films „Don’t Look Up“ seine beiden Hunde aus dem eiskalten Wasser eines gefrorenen Sees gerettet hatte.

Der Schauspieler überlegt nicht lange und sprang seinen Huskys hinterher – als diese in das eisige Wasser fielen.

Leonardo DiCaprio riskierte sein Leben, um seine Huskys zu retten

Dass Leonardo DiCaprio ein großer Naturfreund und Tierliebhaber ist, ist ja kein großes Geheimnis. Doch, dass er für seine Vierbeiner sogar in einen zugefrorenen See springt und dabei sein eigenes Leben riskiert, ist neu.

Im Interview mit „Entertainment Weekly“ plaudern Leo, seine Co-Stars Jonah Hill und Jennifer Lawrence und der Regisseur Adam McKay über einen Vorfall, der sich während der Dreharbeiten ihres neuen Films „Don’t Look Up“ ereignet hat. Als sich das Gespräch plötzlich um Leo’s Huskys dreht, wird schnell klar, dass es sich bei seinen Hunden wohl um zwei äußerst aufgedrehte Kerlchen handeln dürfte.

Jennifer Lawrence bezeichnet sie scherzhaft als „psychotisch“. Auch Adam McKay spricht von „absoluten Wirbelstürmen“. Und laut Jonah Hill sollen die beiden Vierbeiner in ihrer Unterkunft während den Dreharbeiten sogar ein ganzes Sofa zerlegt haben. Die Huskys dürfte demnach also tatsächlich jede Menge Energie haben.

„Meine Hunde kennen das Prinzip von gefrierendem Wasser nicht“

So kam es bei den Dreharbeiten des Films dazu, dass einer der beiden Hunde in einen See fiel, der fast zugefroren war. Doch Leo zögerte nicht lange, wie Jennifer zusammenfasst: „Als einer der Hunde reingefallen ist, sprang er in das eiskalte Wasser, um den Hund zu retten.“ Ein Aktion, die vermutlich jeder Besitzer und jede Besitzerin eines Vierbeiners nachvollziehen kann.

Aber die Helden-Story geht noch weiter: „Als er den einen Hund aus dem Wasser herausgezogen hatte, sprang der andere rein.“ Und so landeten am Ende alle mal im eisigen Wasser. Für Leo gibt es dafür nur eine Erklärung: „Sie leben in Kalifornien, sie kennen das Prinzip von gefrierendem Wasser nicht.“ Der Schauspieler versichert aber: Den beiden Hunden geht es gut! Leo sei Dank!

Nicht Leo’s erste Rettungsaktion

Dass Leonardo DiCaprio ein guter Kerl sein dürfte, war spätestens klar, als er 2019 einem 24-jährigen Franzosen wirklich hollywoodreif das Leben rettete. Damals war ein junger Mann vor der Karibikinsel St. Barts von einem Kreuzfahrtschiff gefallen. Leonardo cruiste zu der Zeit gerade mit einem Motor-Boot in der Nähe. Fast einen halben Tag lang trieb der 24-jährige Franzose im offenen Wasser, bis Leonardo ihn gefunden hatte und an Bord ziehen konnte. Er rettete ihm dadurch das Leben.