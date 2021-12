Schauen wir uns die aktuellen Fashion– und Beautytrends so an, kommen wir an einer Strömung definitiv nicht vorbei: Y2K!!! Trends aus den frühen 2000er finden wir derzeit einfach überall. Während die Gen Z das Style-Comeback feiert, stehen Millenials dem Trend äußerst skeptisch gegenüber. Was uns aber auffällt: Offenbar ist Rosinenpicken angesagt, denn einige ikonische Styles der 00er Jahre werden von der Gen Z bewusst ausgespart. Hier kommen die peinlichsten Mode- und Beautytrend aus dieser Zeit, bei denen wir uns fragen: Kommen diese Styling-Fehltritte auch bald wieder zurück?

Macht euch auf die größten Styling-Sünden unserer Lieblingsstars aus den 00er Jahren gefasst. Fast wären sie in Vergessenheit geraten, aber wir haben sie für euch zusammengesammelt:

1. Rock/Kleid über Hose

Wenn wir als Millennials an Y2K – also die frühen 2000er – denken, kommt uns als allererstes dieses Modeverbrechen in den Sinn. Das Kleid über der Hose! Geprägt würde der Look von unseren Lieblings-Disney-Stars wie Ashley Tisdale und Hannah Montana… ähhh Miley Cyrus. Frage an die Gen Z: Wieso sehen wir diesen Look aktuell nicht auf der Straße? Zu cringey? 😉

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

2. Große nutzlose Gürtel

Eines der stylischsten It-Pieces der damaligen Zeit war der überdimensional große Gürtel. Nutzen hatte dieser natürlich keinen. Er wurde lediglich als Accessoire keck auf Höhe der Taille getragen. Wer sich noch daran erinnern kann, der weiß, dass Kim Kardashian die Queen of Belts war. Je größer, desto besser!

Bild: Katy Winn/Getty Images for IMG

4. Pailletten-Tops

Es ist leider so: Wir hatten diese funkelnden Tops leider selber im Kleiderschrank. Sängerin Jojo kombinierte es damals mit einem Mini-Jäckchen. Womit wir auch schon beim nächsten Styling-Fauxpas der 00er wären.

Bild: Evan Agostini/Getty Images

4. Mini-Jacken und Gilets

Mini-Jacken oder kleine Gilets dürfen natürlich auch nicht fehlen. Sie waren in allen möglichen Varianten und Ausführungen zu finden. Und schon wieder muss Ashley Tisdale zur Repräsentation herhalten.

Bild: Evan Agostini/Getty Images

5. Haare aus dem Gesicht

Tatsächlich fehlt uns der offizielle Name dieser ikonischen Frisur. Aber wir alle hatten sie! Mit Haarnadeln wurden dabei die (teils kaputten) Strähnen aus dem Gesicht geklemmt. Gerne etwas antoupiert… et voilá… willkommen im Jahr 2005!

Bild: Scott Gries/Getty Images

6. Die 3/4 Leggings

Ja für die 3/4 Leggings schämen wir uns heute noch ein bisschen. Besonders da wir sie damals auch gerne unter Jeans-Shorts getragen haben. Das Bild hier von Vanessa Hudgens müssen wir jetzt erst ein mal sacken lassen… nimm das Gen Z!