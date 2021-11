Fashion-Trends gibt es gerade zuhauf. Und jetzt macht sich schon wieder eine neue Trend-Strömung namens Chaotic Chic auf TikTok und Instagram bemerkbar. Welche Styling-Rules der neue Fashion-Trend so mit sich bringt, erfahrt ihr hier.

Der Trend ist schick, elegant, mutig und schrill – und das alles gleichzeitig!

So geht der „Chaotic Chic“

Im Zeitalter von Social Media entstehen unzählig viele kleine Trends. Da verliert man schnell mal den Überblick. Gerade bei Streetstyle-Trends machen sich nämlich gleich mehrere Strömungen bemerkbar. Verantwortlich ist die Gen Z – welch‘ Überraschung! Die Gen Z ist wild, experimentell und mutig – Das zeigt sie uns unverblümt auf TikTok, während wir vor Neid verblassen. Wir wollen nämlich genauso authentisch sein wie sie! Inzwischen hat eines ihrer Streetstyle-Phänomene, Chaotic Chic, seinen Weg in die Instagram-Kanäle einiger Influencer und Influencerinnen geschafft. Warum? Die neuen Styling-Rules sind vor allem eines: Instagramable!

Was alles unter den neuen Trend gefasst wird, das seht ihr hier:

1. Proportions-Puzzle

Beim Chaotic Chic ist vor allem eins gern gesehen: Der Mix aus den verschiedensten Proportionen. Übergroße Jacke kombiniert mit einem Crop Top und Chunky Boots sind beim Proportions-Puzzle ein Muss. Alexa Chung zeigt uns, wie man den Look meistert. Der Preppy-Style mit Strumpfhose, überkurzem Minirock und Plateau-Shoes macht auf jeden Fall einiges her!

2. Clash of Colors

Bunt ist gut, bunter ist besser – so lautet die Devise. Besonders Influencerin Leonie Hanne hat diese Regel verinnerlicht. Ihre Looks schreien nur so vor Neonfarben kombiniert mit weiteren Neonfarben. Die Aufmerksamkeit ist ihr so zweifellos sicher, denn sie hat sich inzwischen schon als eine der großen „Clash of Colors“-Meisterinnen etabliert.

3. Material-Mix

Unerwartete Kombinationen gehören zum Chaotic Chic einfach dazu. Dazu zählen auch verschiedenste Materialien. Auf die Spitze treibt es Influencer Yu Masui und hebt den Material-Mix auf eine ganz neue Ebene. An einen Look aus brauner Leder-Hose, Teddy-Bucket-Hat, T-Shirt und Woll-Pullunder haben wir definitiv nicht gedacht.