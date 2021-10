Wer schreckt auch immer zurück, wenn es darum geht verschiedene Muster miteinander zu kombinieren? Dabei gibt es einfache Styling-Regeln, die man beachten kann, damit jedes Outfit mit Mustermix auch wirklich stylisch aussieht.

Mit diesen drei Styling-Rules könnt ihr bei Mustern wirklich nichts mehr falsch machen.

1. Balance der Kontraste

Kariert, Schottenrock und Animalprints oder vielleicht doch Punkte? Alles miteinander kombinieren kann schnell chaotisch statt kreativ wirken. Bei Mustern solltet ihr deshalb immer die Balance zwischen kleinen, detailreichen und großflächigeren Musternn halten. Das heißt konkret: Auffällig & schlicht oder großflächig & kleinteilig.

Look-Inspo: Influencerin Gilda kombiniert hier zum Beispiel einen weiß-roten und großflächigen Zebra-Print mit einem kleinteiligeren Schlangenmuster.

2. Harmonie der Farben

Let’s be honest: Wenn Muster-technisch schon viel passiert, sollte man einfach im gleichen Tonspektrum bleiben. Bei gemusterten Kleidungsstücken sollte ihr also lieber auf Color Blocking verzichten. Wählt stattdessen besser eine Farbe, die im Muster selbst schon vorkommt, damit das ganze Outfit in derselben Nuance zusammengestellt ist. Auf diese Weise bringt ihr kreative Ordnung ins auffällige Musterchaos.

Look-Inspo: Accidental Icon mixt ein pinkes Kleid mit Blumenprint und dunkelblauen Highlights mit einem Dior-Shopper mit dunkelblauem und weißem Landschaftsprint.

3. Stiltreue im Mustermix

Zu guter Letzt ist nur noch eines wichtig: Bleibt einem einzigen Stil treu! Entweder elegant, klassisch oder lässig. Stilbrüche liegen momentan zwar total im Trend z.B. sportliche Kleidungsstücke wie der Dad-Sneaker in Kombination mit einem zarten Kleid, aber mit Mustern wirkt es sehr schnell überladen. Also bleibt einer Stilrichtung treu, wenn ihr euch für Mustermix entscheidet.

Look-Inspo: Chiara Ferragni kombiniert eine coole und elegante Bomberjacke, mit einer passenden eleganten A-Linien-Shorts im gleichen Farbspektrum. Ihr Make-up und ihre Frisur sind sehr dezent, so stehen ihr Outfit und ihr Mustermix im Vordergrund.

Das sind natürlich nur kleine Tipps von uns. Denn in Wahrheit ist in der Mode wirklich alles erlaubt! Wenn ihr Bock auf Muster und Stilbrüche habt, dann go for it! Mode soll nämlich vor allem eins: Spaß machen! 😊