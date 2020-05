View this post on Instagram

Im April sind zehn Pinguin-Küken geschlüpft. 🐣 Bei der Aufzucht ist Arbeitsteilung angesagt: Abwechselnd wärmen die Pinguin-Eltern 🐧 die Kleinen und füttern sie mit vorverdautem Fischbrei. 🐟 Ab Freitag öffnen wir jene Tierhäuser, bei denen die Tiere nicht auf den Außenanlagen zu erleben sind. Damit sind auch die kleinen Pinguine im Polarium zu sehen. 😍 📸 @zupancdaniel . . #zoovienna #penguin #felsenpinguin #küken #littleone #flauschig #crazyinlove #fluffy #parents #animallove #waterlover #babyanimal #endangered #nachwuchs #potd #lovely