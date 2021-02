Manchen Menschen fällt es extrem schwer ihre wahren Gefühle zu zeigen und vor anderen über ihr Innerstes zu sprechen. Stattdessen reißen sie ständig Witze und verstecken sich hinter einer großen Mauer aus Humor.

Und das hängt oft auch mit dem Sternzeichen zusammen. Vor allem diese vier Tierkreiszeichen nutzen Humor, um nicht darüber sprechen zu müssen, wie es ihnen wirklich geht.

Jungfrau

Die Jungfrau ist eine wahre Meisterin, wenn es darum geht, ihre Gefühle zu verstecken. Sie teilt ihre Gedanken nicht gerne mit anderen und ist sehr vorsichtig dabei, sich anderen zu öffnen und ihr Innerstes preiszugeben. In Situationen, in denen es dann doch mal um Gefühle gehen könnte, nutzt sie Humor, um ihr Gegenüber vom Thema abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Erst, wenn sie jemandem so richtig vertraut, schafft sie es, sich zu öffnen.

Zwillinge

Ähnlich ist das auch bei den Zwillingen. Dieses Sternzeichen liebt seine Freiheit, ist extrem abenteuerlustig und braucht ständig Abwechslung. Für Zwillinge ist das Leben ein großer Spielplatz, für Gefühle bleibt da hingegen wenig Zeit. Hauptsache, man hat Spaß am Leben und genießt seine Zeit. Dass Zwillinge auch eine weiche und emotionale Seite haben, ist für viele nur schwer zu erkennen. Denn die versteckt dieses Sternzeichen ziemlich gut hinter einer ordentlichen Portion Humor.

Stier

Der Stier zählt ebenfalls zu den Sternzeichen, die ihre Gefühle gerne mal vor anderen verstecken und sich nur schwer in die Karten schauen lassen. Er gibt ungern die Kontrolle ab und glaubt das zu tun, wenn er sich anderen gegenüber öffnet. Deswegen behält er seine Gefühle lieber für sich und überspielt seine Emotionen mit Witzen und Lachnummern. In Wahrheit ist das nichts anderes als ein Zeichen für große Unsicherheit.

Wassermann

Wassermänner sind eigentlich sehr offene und soziale Menschen, dennoch sind sie ziemlich reserviert und zurückhaltend, wenn es um ihre eigenen Gefühle geht. Über die spricht der Wassermann nämlich so gut wie nie. Denn dieses Sternzeichen hat ein großes Problem, wenn es darum geht, anderen zu vertrauen. Selbst, wenn es ihm eigentlich gerade gar nicht gut geht, tut er so, als wäre alles in Ordnung und macht gute Miene zum bösen Spiel.