Wie war das mit „Man soll nichts mit den Arbeitskolleg:innen anfangen?“. Eine Regel, die für diese Star-Pärchen offenbar keine Rolle gespielt hat. Denn sie verliebten sich in ihre Co-Stars direkt am Filmset.

Da war wohl Amor am Set unterwegs 😉

Diese Star-Pärchen verliebten sich am Set

Filmsets sind offenbar besser zum Dating gedacht, als man meinen würde.

Blake Lively und Penn Badgley

Ja, Penn Badgley und Blake Lively aka Serena van der Woodsen und Dan Humphrey waren wirklich einmal ein Paar. Sie lernten sich 2007 am Set von „Gossip Girl“ kennen und verliebten sich dort ineinander. Die Beziehung der beiden ging allerdings im Jahr 2010 in die Brüche.

Blake Lively und Ryan Reynolds

Mit Penn Badgley hat es zwar nicht geklappt, dafür hat es aber zwischen der Schauspielerin und Ryan Reynolds gefunkt. Sie lernten sich 2010 am Set von „Green Lantern“ kennen. Offiziell dateten die beiden aber erst ein Jahr später. Im Jahr 2012 heiratete das berühmte Pärchen und hat inzwischen vier Kinder.

Rose Leslie und Kit Harington

Rose Leslie und Kit Harington lernten sich am Set der ersten Staffel von „Game of Thrones“ kennen und begannen im Jahr 2011 miteinander auszugehen. Im September 2017 verlobten sie sich und heirateten ein Jahr später in Aberdeenshire in Schottland. Momentan erwarten die beiden ihr zweites Kind.

Bild: Dia Dipasupil/Getty Images

Rachel Bilson und Adam Brody

Wir kennen die beiden als das perfekte Paar Summer und Seth aus der berühmten Serie „O.C., California“. Auch die Rachel und Adam lernten sich 2003 bei den Dreharbeiten kennen und entwickelt dort Gefühle füreinander. Doch nur drei Jahre später gingen die beiden wieder getrennte Wege.

Brad Pitt und Angelina Jolie

Brangelina lernten sich 2004 bei den Dreharbeiten zu „Mr. und Mrs. Smith“ kennen. Zu dieser Zeit war der Schauspieler allerdings noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Brad und Jennifer ließen sich ein Jahr später scheiden. Nach ihrer langjähriger Beziehung und mehreren Kindern heiratete das Paar schließlich im Jahr 2014. Zwei Jahre später reichte Angelina dann die Scheidung ein.

Ben Affleck und Jennifer Lopez

Ursprünglich trafen Ben Affleck und Jennifer Lopez 2002 am Set von „Gigli“ aufeinander. Sie verlobten sich nur kurze Zeit später. Doch sie lösten ihre Verlobung im Jahr 2004 wieder. Letztes Jahr gaben sie ihrer Beziehung jedoch eine neue Chance und heirateten im Juli sogar.

Milo Ventimiglia und Alexis Bledel

Auch die berühmte Serie „Gilmore Girls“ war offenbar der perfekte Hotspot, um Gefühle füreinander zu entwickeln. Denn dort lernten sich Alexis Bledel und Milo Ventimiglia aka Rory und Jess kennen und wurden 2002 ein Paar. Gegenüber People verriet Alexis sogar, dass die beiden übers Heiraten nachgedacht hatten. Doch schließlich trennten sie sich im Jahr 2006 wieder.

Bradley Cooper und Zoe Saldana

Bradley Cooper und Zoe Saldana lernten sich am Set von „Der Dieb der Worte kennen“ und machten ein Jahr später ihre Beziehung auf dem „Sundance Film Festival“ öffentlich. Das Paar trennte sich jedoch noch im selben Jahr wieder.

Emma Stone und Andrew Garfield

Jap, auch Emma Stone und Andrew Garfield waren einmal zusammen. Sie lernten sich während der Dreharbeiten im Jahr 2011 zu „The Amazing Spider-Man“ kennen. Vier Jahre lang führten sie eine On-Off-Beziehung bis sie sich schließlich 2015 offiziell trennten.

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Ryan Gosling und Rachel McAdams

Wie kann man sich auch nicht am Set von „Wie ein einziger Tag“ verlieben. Die beiden lernten sich dort kennen und machten ihre Beziehung 2005 öffentlich. Sie trennten sich allerdings etwa drei Jahre später im Jahr 2008 wieder.