Jessie J und ihr Freund Chanan Colman haben großartige News zu verkünden! Die Sängerin hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht – einen Jungen. Das Babyglück folgt auf eine Fehlgeburt, die die 35-Jährige 2021 erlitten hat.

Umso größer ist die Freude nun über den Zuwachs in ihrer Familie.

Jessie J ist erstmals Mutter geworden

„Vor einer Woche hat sich mein Leben komplett verändert“, schreibt Jessie J in einem berührenden Posting in ihrer Instagram-Story. Denn die Sängerin hat zuckersüße Neuigkeiten für ihre mehr als 13 Millionen Followern: Sie hat einen Jungen zur Welt gebracht! „Mein Sohn hat diese Welt betreten und mein Herz wurde doppelt so groß“, schwärmt die 35-Jährige über ihre Mutterfreuden. „Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich“.

Die „Price Tag“-Interpretin kann ihr Glück kaum fassen: „Ich fliege in Liebe. Er ist magisch. Er ist meine ganze Welt“. Dann berichtet die frischgebackene Mama, dass es sowohl ihr als auch dem Neugeborenen gut gehe. „Ich sauge jede Sekunde in mich auf und kann immer noch nicht glauben, dass er real ist, dass er da ist und dass er meins ist“, so Jessie.

Fehlgeburt 2021

Immer wieder hat Jessie ihre Follower an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen, gab Updates über ihren Babybauch und plauderte darüber, wie die vergangenen neun Monate für sie waren. „Allen, die meine Reise bis hierhin verfolgt haben, möchte ich für die anhaltende Unterstützung und die Liebe danken“. Denn was viele vielleicht nicht wissen: Vor zwei Jahren erlitt die Sängerin eine Fehlgeburt. Erst ein Jahr später teilte sie diese schmerzhafte Erfahrung mit der Öffentlichkeit.

„Heute vor einem Jahr wurde mir gesagt, dass mein Baby keinen Herzschlag mehr hat“, erklärte sie damals. Ihr Kinderwunsch war so groß, dass sie mittels Samenspende schwanger wurde. Umso schlimmer der Verlust für die Sängerin. „Ich habe noch nie zuvor körperliche Schmerzen und Traumata wie diese erlebt oder eine solche Einsamkeit gefühlt“, schrieb die Britin auf Instagram. „Das hat mich für immer verändert. Auf die herzzerreißendste, aber wundervollste Weise. Es relativiert das Leben auf eine Weise, wie es nichts zuvor getan hat.“

Glücklich liiert mit Basketball-Star

Nach ihrer andauernden On-off-Beziehung mit Hollywoodstar Channing Tatum, hat sich Jessie J neu verliebt. Der Mann an ihrer Seite: Basketballer Chanan Colman. Erstmals sind Jessie und der Profi-Sportler im April 2022 zusammen bei einem Date gesichtet worden. Wie es scheint, haben die beiden nun ihre eigene kleine Familie gegründet. In einem weiteren Insta-Posting mit Babybauch schrieb die 35-Jährige nämlich: „Ich liebe deinen Dad über alles“.