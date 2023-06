Another day, another Beautytrend. Dieses Mal sind unsere Haare an der Reihe! Spröden Strähnen wird unter dem Pseudonym „Glazed Donut Hair“ jetzt ein glossy Makeover verpasst. Wie? Das erfahrt ihr hier!

Unsere Haare sagen Sonne, Chlor-Wasser und Co. damit den Kampf an!

Der Beautytrend „Glazed Donut Hair“ erobert jetzt unsere Haarpracht

Aussehen wie ein glasierter Donut? Yes please! Während der sogenannte „Glass Skin“-Look ja schon seit vielen Jahren in Südkorea beliebt ist, ging der Hype um den viralen Beautytrend „Glazed Donut Skin“ hierzulande vor etwa einem Jahr los. Als Fangirl Nummer eins machte Hailey Bieber den dewy Look weltweit zum Skincare-Goal schlechthin. Wenig später kam dann auch schon das Pendant für unsere Nägel und das Model machte uns ihre “Glazed Donut Nails” schmackhaft. Ein ultra shiny Finish ist bei beiden Trends DER Signature-Look. Doch wer sagt, dass sich lediglich Haut und Nägel über ein glänzendes Makeover freuen? Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der schimmernde Hype auch in unserer Haarroutine Einzug hält.

So here we are: “Glazed Donut Hair” ist nun der ultimative Haartrend des Sommers 2023. Zumindest wird der Trend gerade auf Tiktok gefeiert. So verzeichnet der Hashtag auf der Videoplattform bereits über 120 Mio. Aufrufe. Eine Tiktokerin schwört zum Beispiel, dass sie DAS Geheimnis für mehr Glanz entdeckt hat und „Glazed Donut Hair“ soll selbst bei zerzausten und blondierten Strähnen super helfen.

Deshalb lieben wir den glossy Hairstyle

Schon klar, glänzendes Haar ist natürlich nichts Neues. “Glazed Donut Hair” soll nun allerdings das Beste aus euren Haaren rausholen und sie so richtig zum Strahlen bringen. Kein Wunder, dass der Hairstyle gerade gehyped wird. Immerhin liefert uns der glänzende Haartrend nun eine glamourösere Alternative zu den messy Beachwaves, die jeden Sommer aufs Neue ein Revival erleben. Wieso wir der Trend außerdem feiern?

Egal, ob ihr eine lange, wallende Lockenpracht habt oder einen schicken Bob rockt – „Glazed Donut Hair“ passt zu jeder Haarlänge und jedem Haarstil. Sogar Hochsteckfrisuren und aufwendige Flechtwerke profitieren von dem atemberaubenden Glanz, den dieser Trend bietet. Wirklich jeder und jede kann den Trend umsetzten. Worauf ihr dabei achten solltet? Jetzt gut aufgepasst!

Das macht den Look aus

Wer sich „Glazed Donut Hair“ wünscht, kann sich hier von einem Profi beraten lassen. Denn durch geschickte Anwendung von verschiedenen Farbtönen und Schattierungen entsteht ein multidimensionaler Effekt, der das Licht einfängt und besonders schön reflektiert. Im Netz setzen hier viele Hair-Artists auf eine Balayage-Färbetechnik. Wer auf Färben und Friseurbesuch verzichten will, kann den „Glazed Donut Hair“-Style natürlich mit gewissen Tipps und Tricks auch selbst umsetzen.

Ja, bei diesem Haartrend dreht sich alles um Glanz. Es geht aber auch darum, die Gesundheit der Haare zu verbessern. Das Haar soll also nicht nur gesund aussehen, sondern im besten Fall natürlich auch tatsächlich sein. Die richtige Pflege ist daher das A&O. Trockene Spitzen und sprödes Haar sind hier ein absolutes No-Go. Am besten ihr pflegt eure Haare also regelmäßig mit genügend Feuchtigkeit. Greift einmal wöchentlich zu einer pflegenden Haarmaske und tragt am besten vor jedem Styling auf das feuchte Haar ein Leave-in-Treatment auf. Wenn ihr eure Haare mit Glätteisen oder Lockenstab behandelt gilt: Die Verwendung eines Hitzeschutzes ist Pflicht. Und achtet auch darauf, dass jede Strähne nicht zu lange der Hitze des Eisens ausgesetzt ist. Ein Stylingserum auf das trockene Haar verpasst euren Strähnen zum Abschluss noch eine Extraportion Gloss!