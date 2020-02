Unsere Haut macht während eines Menstruationszyklus ganz schön was durch. Das hormonelle Ungleichgewicht in unserem Körper sorgt dafür, dass die Haut an einem Tag frisch und strahlend wirkt und an dem andren fahl und unrein. Allerdings können wir dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken, wenn wir unsere Hautpflege unserem Zyklus anpassen. Dieser dauert in der Regel 28 Tage und durchläuft vier Phasen:

Die Menstruationsphase Die Follikelphase (Phase nach der Periode) Die Ovulationsphase (der Eisprung) Die Lutealphase (Phase vom Eisprung bis zu nächsten Periode)

1. Die Menstruationsphase (1. – 5. Tag)

Der Hormonspiegel ist zu Beginn deiner Periode am niedrigsten und bei Haut macht sich vor allem der Östrogenmangel bemerkbar. Die Talgproduktion ist vermindert, weswegen der Feuchtigkeitsgehalt deiner Haut nur sehr schwer aufrechterhalten werden kann. Es ist wichtig, dass du in dieser Zeit eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme verwendest und am besten ein- bis zweimal die Woche eine Gesichtsmaske mit Hyaluron aufträgst. Auf Experimente mit neuen Beauty-Produkte solltest du während dieser Zeit lieber verzichten, da deine Haut sehr sensibel ist.

2. Die Follikelphase (6. – 12. Tag)

In dieser Zyklusphase steigt dein Östrogenspiegel langsam wieder an, was sich sofort mit einem ebenmäßigeren und frischeren Teint bemerkbar macht. Deine Feuchtigkeitscreme kann jetzt ruhig etwas leichter sein. Wichtig ist, dass du deine Haut regelmäßig peelst, um die abgestorbenen Hautschüppchen aus der ersten Phase loszuwerden.

3. Die Ovulationsphase (13. – 18. Tag)

Um den Eisprung herum befindet sich deine Haut in ihrer absoluten Blütezeit und auch sonst fühlst du dich unschlagbar. Das liegt daran, dass sich dein Östrogenspiegel auf dem absoluten Höhepunkt befindet. Deine Haut strahlt, ist prall und auch jegliche Pickel scheinen wie weggeblasen. Eine leichte Feuchtigkeitspflege ist völlig ausreichend. Da deine Haut in dieser Zeit auch sehr strapazierfähig ist, kannst du problemlos neue Pflegeprodukte ausprobieren.

4. Die Lutealphase (19. – 28. Tag)

Nach deinem Eisprung fällt dein Östrogenlevel rapide ab und die Talgproduktion wird angeregt. Dadurch wirkt deine Haut fahl und neigt zu verstopften Poren und Pickeln. Damit sich die Unreinheiten in Grenzen halten, solltest du auf eine gründliche Reinigung achten. Pflegeprodukte mit einer antibakteriellen Wirkung sind in dieser Phase besonders gut. Zu empfehlen ist auch eine fettfreie Feuchtigkeitscreme, da durch das Fett deine Poren sonst noch stärker verstopft werden. Feuchtigkeit braucht deine Haut aber trotzdem, also nicht gänzlich auf die Gesichtscreme verzichten.