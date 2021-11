Auf Instagram erzählt Jessie J, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Die Sängerin hatte zuvor versucht, „alleine ein Baby zu bekommen“. Jetzt teilt sie offen ihre Trauer.

Das Konzert am selben Tag soll aber dennoch stattfinden, betont sie.

Jessie J: „Ich muss das auf meine Weise verarbeiten“

„Ich habe das Gefühl, keine Kontrolle über meine Gefühle zu haben. Vielleicht bereue ich es, dies zu posten. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht“, schreibt Jessie J auf Instagram. In einem langen Post erzählt sie von ihrer Schwangerschaft und der Freude, die sie bei dem Gedanken auf ihr Baby hatte. Beim dritten Vorsorge-Scan wurde ihr dann jedoch gesagt, dass das Baby keinen Herzschlag mehr habe.

Das alles ist nur wenige Stunden her, schreibt Jessie auf Instagram. Dass sie dennoch so kurze Zeit später schon offen darüber spricht, hat einen Grund. Denn Jessie J sollte am selben Abend ein Konzert in Los Angeles spielen.

Ein Konzert, das Jessie nicht absagen möchte; sie möchte singen. „Nicht, weil ich der Trauer oder dem Prozess aus dem Weg gehe, sondern weil ich weiß, dass das mir Singen heute Abend helfen wird„, erklärt sie. „Ich habe mit dem Singen angefangen, als ich jung war, aus Freude, um meine Seele zu füllen und als Selbstliebe-Therapie, das hat sich nie geändert, und ich muss das auf meine Weise verarbeiten.“

Jessie J spielt Konzert trotz Fehlgeburt

Das Konzert wolle sie auch für ihr Baby spielen, „das sein Bestes gegeben hat“. Jessie sagt aber bereits im Vorfeld, dass das Konzert anders sein wird, als Fans von ihr gewohnt sind. Denn nach Scherzen und witzigen Anekdoten ist Jessie nicht zumute.

Auch deshalb wolle sie ihre Fans schon vorab über ihre Situation und ihre Gefühle informieren. „Ich kenne mich selbst und ich weiß, dass ich auf der Bühne darüber sprechen würde, denn so bin ich. Anstelle einer tränenreichen, emotionalen Rede, in der ich versuche, meine Energie zu erklären, kommt mir das hier sicherer vor“, betont die Sängerin.

Das „einsamste Gefühl der Welt“

Die Schwangerschaft hatte Jessie zuvor übrigens geheim gehalten. Sie hatte beschlossen, „alleine ein Kind zu bekommen“. Denn „das ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe, und das Leben ist kurz“, erklärt sie auf Instagram. „Schwanger zu werden war an sich schon ein Wunder und eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde und von der ich weiß, dass ich sie wieder machen werde.“

Mit ihren Erfahrungen möchte die Sängerin jetzt auch anderen Frauen helfen, die eventuell in einer ähnlichen Situation sind oder waren. Dieses „einsamste Gefühl der Welt“ will Jessie deshalb mit anderen teilen. „Ich stehe immer noch unter Schock, die Traurigkeit ist überwältigend„, erklärt sie. „Aber ich weiß, dass ich stark bin, und ich weiß, dass ich es schaffen werde.“