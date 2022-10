Herbstzeit bedeutet vor allem eines: cuffing Season. Überall hört man von neuen Pärchen und frisch Verliebten. Doch für manche ist dieses feste Binden der reinste Albtraum.

Denn sie haben Angst, sich zu binden.

Zwillinge

Zwillinge sind ziemlich wählerisch. Als Perfektionisten wollen sie immer sicher sein, dass sie die bestmögliche Entscheidung getroffen haben – das gilt auch in Liebesangelegenheiten. Denn bevor sich Zwillinge wirklich fest binden, wollen sie zu 100 Prozent sicher sein, dass die Partner:Innenwahl auch die richtige war.

Sie zögern deshalb lange, bevor sie sich auf ein klärendes Gespräch einlassen oder wirklich etwas Festes wollen. Was meist zur Konsequenz hat, dass das Gegenüber die Hoffnung verliert und die Beziehung beendet, bevor sie jemals richtig starten konnte.

Wassermann

Wassermänner bezeichnen sich selbst gerne als Realisten. Sich in einer Beziehung komplett fallen zu lassen, widerstrebt ihnen deshalb ziemlich. Denn sie wissen: Beziehungen enden meist in einer Trennung.

Und eben vor diesem Liebeskummer und Schmerz wollen sie sich gerne bewahren. Deshalb gehen die Wassermänner lieber lockere Beziehungen ein, die für sie keine großen Konsequenzen haben können. Schade eigentlich, denn sind die Wassermänner einmal in einer festen Beziehung, gehören sie zu den fürsorglichsten und liebevollsten Parnter:innen überhaupt. Sie müssen dafür einfach einmal über ihren eigenen Schatten springen.

Skorpion

Skorpione lieben Spaß. Sie sind leidenschaftlich und abenteuerlustig; sich fest zu binden passt ihrer Ansicht nach so gar nicht zu ihrem Lebensstil. Denn während die meisten mit Beziehungen Liebe, Zärtlichkeit oder Nähe verbinden, sieht der Skorpion darin nur eines: Drama!

Zu oft war das Tierkreiszeichen schon in Beziehungen involviert, in denen ein Streit auf den nächsten folgte und es kaum glückliche Zeiten gab. Sie fühlen sich schnell eingeengt und von zu viel Aufmerksamkeit erdrückt, was ebenfalls großes Streitpotential in sich trägt. Eben das wollen sie nie wieder erleben – und bevorzugen deshalb das ungezwungene Dating-Leben in vollen Zügen. Fest binden kann man sich ja auch später noch.