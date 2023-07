Mit ihrer Geschichte sorgt Australierin Rachel gerade weltweit für Aufmerksamkeit. Denn kurz nachdem sie geheiratet hat, wollte ihr Ehemann auch schon wieder die Scheidung. Der Grund: sie sei während der Hochzeitsnacht zu müde für Sex gewesen.

Offenbar ein No-Go für den frisch gebackenen Husband.

Australierin will in der Hochzeitsnacht nicht mit ihrem Mann schlafen, er fordert Scheidung

Eine Frau namens Rachel rief in der australischen Radiosendung „Hot Nights“ an, um mit Host Abbie Chatfields über eine der wohl kürzesten Ehen aller Zeiten zu sprechen. Doch was die Frau schließlich erzählte, machte selbst die Moderator:innen vollkommen sprachlos. Aber von vorne: Rachel war gerade mal 24 Stunden mit ihrem Mann verheiratet, als dieser plötzlich die Scheidung verlangte.

Wie die Australiern in der Sendung erzählte, spielte sich das große Drama kurz nach ihrer Hochzeit ab: „Am Abend der Hochzeit sind wir ausgegangen, und als wir ins Hotelzimmer zurückkamen, habe ich ihm leider nicht gegeben, was er wollte“. Als die Moderatorin fragt, ob es sich dabei um Sex gehandelt habe, antwortete Rachel mit „Ja“.

Sie sei einfach zu erschöpft gewesen, immerhin handelt es sich bei einer Eheschließung nicht gerade um ein alltägliches Event für zwei Menschen. Doch Rachels frisch gebackener Ehemann wollte den Korb nicht ganz so hinnehmen. Am nächsten Morgen zog er dann drastische Konsequenzen. Denn er eröffnete seiner Frau, dass er sich scheiden lassen möchte – und das nach gerade mal 24 Stunden.

Trennung, dann Scheidung

Als Grund nannte der Mann offenbar, dass er nicht damit klargekommen sei, dass Rachel in ihrer Hochzeitsnacht zu müde für Sex gewesen sei. Nachdem die Frau den großen Schock erstmal verdaut hat, trennte sich das Paar schließlich zwei Wochen später, bevor die Scheidung folgte.

Die Moderator:innen waren entsetzt über Rachels Geschichte. Chatfield zeigte Verständnis für Rachel. „Viele Menschen haben keinen Sex in ihrer Hochzeitsnacht. Sie haben immerhin einen 17-Stunden-Tag hinter sich“. Ein weiterer Moderator stimmt zu: „Man ist müde, trinkt und ist ziemlich betrunken“. Wie Rachel weitererzählt, habe sie das plötzliche Liebes-Aus sehr getroffen. „Mir ging es wirklich elend“. Chatfield nannte den mittlerweile Ex-Mann ihrer Anruferin daraufhin eine „schreckliche und ekelhafte“ Person. „Männer wie diese sind abstoßend“, so die Moderatorin.

Tiktok-Video löst Diskussion aus

Ein Clip des Anrufes kursiert aktuell auf Tiktok. Unzählige User:innen konnten ihre Meinung über den Ex-Mann von Rachel nicht zurückhalten. Binnen kürzester Zeit sammelten sich unzählige Kommentare unter dem Clip. Viele supporten Rachel dabei. „Männer wie er, verdienen es, für immer Single zu bleiben“, schreibt jemand. „Das ist absoluter Wahnsinn“, so eine weitere Userin.

„Du schuldest niemandem Sex, nicht mal deinem Ehemann“, kommentiert eine andere Person und nimmt Rachel damit vor all jenen in Schutz, die wiederum ihrem Ex-Mann für seine Entscheidung recht geben. Denn ein User teilt seine Sicht der Dinge: „Er hat eine Ehe voller sexueller Frustration vermieden, die auf einer ungleichen Libido beruht. Das ist übrigens auch einer der häufigste Gründe für Untreue“.

Andere Frauen berichten, dass es bei ihnen umgekehrt war: ihre Ehemänner waren zu müde für Sex. „Er hat geweint und mir gesagt, wie sehr er mich liebt. Dann ist er eingeschlafen und ich habe etwa 83 Bobbypins aus meinen Haaren entfernt“, so eine Userin. Eine weitere erzählt: „Nachdem er etwa 300000000 Knöpfe meines Kleides geöffnet hat, um mich da rauszubekommen, war er einfach zu müde. Wirklich sehr romantisch“. Eine Scheidung stand für sie aber nicht im Raum …