Bachelor Niko Griesert schickte in der Nacht der Rosen gleich vier Frauen nach Hause. Für Kim Virginia Hartung, Kim-Denise Lang, Debora Goulart und Anna Corcelli ist das Rosenabenteuer vorbei. Doch Fans scheint das nicht so sehr zu interessieren, wie das Outfit des Bachelors. Denn sie vergleichen ihn in zahlreichen Memes mit Harry Potter.

Und irgendwie kann man tatsächlich eine Ähnlichkeit zwischen Niko Griesert und dem Zauberschüler erkennen.

Vier Frauen bekamen keine Rose

Das Feld rund um Bachelor Niko Griesert lichtet sich. Denn bei der letzten Nacht der Rosen schickte der begehrte Junggeselle gleich vier Frauen nach Hause. Bei der Entscheidung bangten gleich mehrere Kandidatinnen und hofften, dass sich Niko für sie entscheidet. Nur Stephie Stark war relativ entspannt. Denn sie konnte sich schon vorab bei einem Date eine Rose sichern. Generell scheint sie ganz oben auf der Favoritenliste des Bachelors zu stehen.

Wer an diesem Abend ohne eine Blume nach Hause gehen wird, fiel dem Bachelor nicht gerade leicht. Dennoch entschied er sich gegen Kim Virginia Hartung, Kim-Denise Lang, Debora Goulart und Anna Corcelli. Vor allem die Entscheidung gegen Anna dürfte die meisten Fans doch ziemlich überrascht haben. Hat der Bachelor sie doch damals als erste für ein Einzeldate auserkoren und ihr damals vor allen anderen anvertraut, dass er bereits Vater ist. “Es kam dann doch überraschend, weil ich kein Zeichen gesehen habe, dass es dann doch nichts wird”, sagte sie nach der Entscheidung.

Lustige Memes vom Bachelor

Stephie Stark zählt wohl eindeutig zu den Favoriten von Niko Griesert. Bei einem Einzeldate kamen sich die beiden näher und sie konnte sich schon im Vorhinein eine Rose sichern. Doch die romantische Stimmung zwischen den beiden ging etwas unter. Denn das Outfit des Bachelors war doch um einiges interessanter. Inzwischen gibt es zahlreiche Tweets, die Niko Griesert mit Harry Potter vergleichen. Und irgendwie kann man wirklich eine Ähnlichkeit erkennen.

Wie viel RTL wohl hingelegt haben muss, um Harry Potter für diese Staffel zu gewinnen #Bachelor pic.twitter.com/mDXv42MgNR — Ria (@marie_sloco) February 10, 2021

Alle Folgen von “Der Bachelor” auf TVNOW streamen.