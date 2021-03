Der erste Eindruck zählt, oder? Wäre das wahr, würden viele von uns wahrscheinlich gar keine Freunde haben. Zum Glück ist der erste Eindruck eben genau nur das: der erste von hoffentlich vielen. Das ändert aber nichts daran, dass sich manche Sternzeichen gleich von Beginn an unbeliebt machen.

Diese Sternzeichen machen einen schlechten ersten Eindruck:

Widder

Der Widder ist entschlossen und direkt. Das kann auf manche ganz schön forsch wirken. Zudem muss sich der Widder ständig mit anderen messen und beweisen, dass er besser ist als andere. Das kann beim ersten Treffen vielleicht etwas zu viel sein und das Sternzeichen wird schnell mal als arrogant abgestempelt.

Krebs

Der Krebs ist sehr emotional und lässt sich stark von seinen Gefühlen leiten. Ob er einen guten ersten Eindruck macht, hängt stark davon ab, wie er gerade drauf ist. Manchmal kann er also ganz schön grantig oder genervt rüberkommen. Diese Mangel an Selbstbeherrschung macht es dem Sternzeichen schwer, die Menschen sofort für sich zu gewinnen. Lernt man den Krebs aber etwas besser kennen, merkt man, wie liebevoll, loyal und großartig er ist.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr diszipliniert und versucht, nicht gleich von Anfang an zu viel von sich preiszugeben. Sie möchte ihre Beziehungen langsam aufbauen und will erst einmal herausfinden, wem sie ihr Vertrauen schenken kann. Das ist an sich eine sehr gute Einstellung, kann aber manchmal kühl und reserviert rüberkommen.

Stier

Der Stier ist sehr verkopft und wirkt anfangs oft abweisend und verurteilend. Der erste Eindruck hat aber nichts mit der wahren Persönlichkeit des Stieres zu tun. Denn das Sternzeichen würde alles für die Leute tun, die ihm wichtig sind.