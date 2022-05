Könnt ihr euch noch an „Lassie“ erinnern – den zuckersüßen Hund aus den Kinderfilmen und -serien? Ein Mann aus Japan scheint ein ganz besonderer Fan der „Lassie“-Rasse Langhaarcollie zu sein – und hat beschlossen, sich selbst zu einem Hund transformieren zu lassen!

Wir warnen euch gleich einmal vor, die Videos von diesem Mensch-Hund-Hybrid sind irgendwie ein bisschen unheimlich.

Mann erfüllt sich den Traum, ein Hund zu sein

Wer mit Filmen wie „Lassie“ oder „Susi und Strolch“ aufgewachsen ist, hat in der Kindheit bestimmt das ein oder andere Mal für das Leben der Hunde geschwärmt. Schließlich haben sie keinerlei Verpflichtungen, können frei über Wiesen und Felder laufen und Spaghetti auf die wohl niedlichste Art und Weise essen.

Aber während wir unsere Hundeliebe auf Haustiere beschränken und nur gelegentlich die Fleischbällchen-Szene in unserem Kopf durchgehen, hat sich der Hunde-Cosplayer Toco entschieden, seine Liebe für des Menschen besten Freund auf eine neue Ebene zu heben.

Er will nämlich keinen Hund an seiner Seite haben – er will der Hund sein. Und um dieses Ziel zu erreichen, scheut er auch keine Kosten und Mühen. Denn ein Halsband und aufgesetzte Ohren reichen ihm noch lange nicht. Stattdessen plante er ein hyperrealistisches Kostüm und beauftragte eine Kostümfirma, um dieses zu gestalten. Für die Rasse – ein Langhaarcollie – entschied er sich, weil das lange Haar „die menschliche Figur in die Irre führen kann“ erklärt er. Zusätzlich sei es aber auch einfach seine liebste Hunderasse.

Hyperrealistisches Kostüm im Wert von 15.000 Euro

Dabei entstanden ist ein Collie-Kostüm, das zumindest auf Fotos erschreckend echt aussieht. Ein aufwendiger Prozess, beschreibt auch ein Mitarbeiter des Unternehmens gegenüber dem Nachrichtenportal Mynavi „Der Punkt ist, dass das Skelett eines Hundes auf dem Skelett eines Menschen reproduziert werden kann. Da die Struktur des Skeletts sehr unterschiedlich ist, haben wir viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, wie man es wie einen ‚Hund‘ aussehen lassen kann“, erklärt er.

Mehr als 40 Tage habe es insgesamt gedauert, bis das Kostüm fertig war. Denn es brauchte deutlich mehr als nur die richtigen Maße. „Außerdem haben wir Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln gesammelt, um das schöne Fell des Collies zu reproduzieren und es so zu gestalten, dass es natürlich fließt.“ Zumindest für den japanischen Hundefan hat sich diese harte Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Denn in das Kostüm – das Toco satte 15.709 Dollar gekostet hat – schlüpft er jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Transformation zum Hund auf YouTube

Die Freude über sein Kostüm will er aber nicht für sich behalten, sondern mit möglichst vielen Leuten teilen. Denn Toco teilt sein Hundekostüm auf YouTube, Twitter und Co.

In einem Vorstellvideo, das in uns die wohl gruseligsten „Love, Actually“-Flashbacks erweckt, erklärt der Japaner mithilfe einiger Karten, was genau hinter seinem besonderen Hobby steckt. Und das Konzept ist ziemlich einfach. Er ist ein Mensch, wolle aber schlichtweg ein Hund sein. Wer Teil seines tierischen Alltags sein will, kann seine Videos auf seinem YouTube-Kanal ansehen.

Mehr als 1,2 Millionen Views hat sein Vorstellungsvideo mittlerweile – und auch seine anderen Videos erhalten einige Hunderttausend Aufrufe. Zu seinen Uploads gehören etwa Videos, die ihn beim Ball holen zeigen, beim Stofftier kuscheln oder Tischtennis spielen. Toco apportiert in seinen Videos, zeigt simple Tricks wie „Gib Pfote“ oder „Platz“. Auf Twitter schreibt er, dass er sich seinen „Traum, ein Tier zu werden, erfüllen konnte!“; und an diesem Traum dürfen jetzt wirklich alle teilhaben.

Könntet ihr euch ein Leben im Hundekostüm vorstellen? Hmm, irgendwie klingt das schon witzig Bitte was? Nein, auf gar keinen Fall!!

