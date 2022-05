Packen ist immer eine Herausforderung – Besonders dann, wenn es nur um einen Kurztrip geht. Denn im Handgepäck haben wir nicht viel Platz und das beim Fliegen vorgegebene Gewicht dürfen wir auch nicht überschreiten. Dann heißt es die Qual der Wahl. Aber keine Sorge – Mit diesen acht It-Pieces sind eure Kurztrip-Outfits garantiert on point.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Kleidungsstücke eure Packprobleme lösen werden.

Diese It-Pieces dürfen bei eurem nächsten Kurztrip nicht fehlen

Wenn wir für kurze Wochenendtrips packen, stehen wir häufig ratlos vor unserem Kleiderschrank. Die Auswahl ist einfach zu groß und die Möglichkeiten leider viel zu begrenzt. Unsere Outfit-Ansprüche erlauben uns allerdings nicht, einfach nur irgendwas einzupacken. Es muss praktisch sein, aber gleichzeitig auch gut aussehen. Aus diesem Grund muss ein ausgeklügelter Outfit-Plan her. Denn die Kleidungsstücke, die wir einpacken müssen, 1. mehrfach kombinierbar sein, 2. für jedes Wetter geeignet sein 3. sich für jeden Anlass anpassen lassen. Aber mit diesen Pieces sind alle eure Pack-Probleme gelöst.

1. Radlerhosen

Ihr solltet unbedingt eine Shorts einpacken, wenn ihr im Sommer verreist. Am besten, ihr packt dafür aber gleich eine Radlerhose ein. Denn die ist praktisch und bequem und somit perfekt geeignet, um unter anderem durch die City zu schlendern.

2. Oversized Hemd in Weiß

Auch ein weißes Oversized Hemd ist im Kurztrip-Koffer ein Muss. Denn das stylische It-Piece ist einfach zu allem kombinierbar und viel zu vielseitig, um es zu Hause zu lassen. Sei es die oben genannte Radlerhose oder eine Jeans. Wer sich zudem für ein Hemd aus Leinen entscheidet, dem wird durch die kühlenden Eigenschaften des Materials in der Sonne auch nicht zu warm.

3. Crop Top

Ebenso auf ein Crop Top in Weiß oder Schwarz solltet ihr nicht verzichten. Denn wir können das stylische It-Piece immer gebrauchen und es nimmt in unserem Koffer kaum Platz weg. Außerdem lässt sich darüber ganz einfach ein Pullover oder Hemd anziehen, wenn es abends etwas kühler wird.

4. Baseball-Cap

Bei sommerlichen Kurztrips kann es schon mal passieren, dass wir länger der Sonne ausgesetzt sind, wenn wir durch die City schlendern oder am Strand chillen. Deshalb solltet ihr euren Kopf mit einer Baseball-Cap unbedingt vor der Sonne schützen. Das Beste an der Sache: Die Cap verleiht jedem unserer Outfits eine zusätzliche Portion „Athleisure“.

6. Baumwollkleid in Midi-Länge

Ein Baumwollkleid sorgt nicht nur dafür, dass unsere Haut in der Urlaubssonne atmen kann, sondern kann ebenso auch abends problemlos in einer Bar oder beim Abendessen getragen werden. Wenn ihr das Kleid mit bequemen Sneakers kombiniert, könnt ihr damit sogar lange Spaziergänge überleben. Win-Win!

5. Sneakers

Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt auf unserer Packliste: Bequemes Schuhwerk darf auf gar keinen Fall fehlen! Was eignet sich da besser als ein cooles Paar Sneakers?! Tragt die aber am besten schon am Weg zum Flughafen. Dann sorgt ihr dafür, dass ihr womöglich noch Platz für ein weiteres Paar Schuhe im Koffer habt, die ihr abends zum süßen Midi-Kleid anziehen könnt.

7. Jacke

Eine Jacke gehört einfach immer auf die Packliste. Man weiß nämlich nie, ob das Wetter nicht doch plötzlich umschlägt. Wählt dafür am besten eine Jacke in einer Farbe, die zu allem passt, wie zum Beispiel eine coole Jeansjacke in Dunkelblau oder Schwarz.

8. Straight Jeans

Ein Paar Straight Jeans gehört definitiv auch in euren Koffer. Denn es gibt wahrscheinlich kein Kleidungsstück, das so vielseitig einsetzbar ist, wie eine Jeans. Denn die lässt sich einfach mit fast allen oben genannten Teilen kombinieren. Mit einem geraden Jeans-Schnitt könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen, denn der ist zeitlos und gleichzeitig bequem. Also dann: Viel Spaß beim Packen!