Bisher hat sich Shiloh Jolie-Pitt weitgehend aus der Öffentlichkeit raus gehalten. Jetzt sorgt der Sprössling von Angelina Jolie und Brad Pitt aber mit Tanzvideos für mächtig Aufsehen. Und die Promitochter hat es mit ihren zarten 16 Jahren schon richtig drauf!

So habt ihr die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt bestimmt noch nie gesehen.

Shiloh Jolie-Pitt geht mit Tanzclips viral

Bisher kannte man Shiloh Jolie-Pitt hauptsächlich von den gemeinsamen Auftritten mit ihrer berühmten Mama Angelina Jolie. Nun tritt die inzwischen 16-Jährige aber selbst in den Mittelpunkt. Wenn auch vielleicht nicht ganz so gewollt.

Auf der Videoplattform TikTok kursieren aktuell millionenfach geklickte Tanzvideos des „Brangelina“-Sprösslings. Wer jetzt aber meint, Shiloh hat sich – wie viele in ihrem Alter – einfach vor die Kamera gestellt und eine Dancechallenge mitgemacht, der irrt. Denn Shiloh geht das ganze schon um einiges professioneller an.

Fans feiern ihre Dance-Skills

In den Clips ist sie nämlich in dem Tanzstudio „Millennium Dance Complex“ zu sehen – einem der angesagtesten Studios für Urban Dance der Welt. Hier haben sich bereits Stars wie Justin Timberlake, Usher oder auch die Pussycatdolls kreativ ausgetobt. Auch die Promitochter hat es tänzerisch schon richtig drauf! In einem Clip tanzt Shiloh zu dem Megahit „About Damn Time“ der US-Sängerin Lizzo und die Fans sind ganz aus dem Häusschen!

„Sie ist eine echt gute Tänzerin“ und „ich freu mich so für sie“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Andere können ihr Talent gar nicht fassen. „Wie talentiert kann man bitte mit 16 Jahren schon sein?“, fragt sich eine Userin. Zu Talent gehört aber meist auch eine Menge Fleiß! Die ersten Videos sind vor etwa einem halben Jahr aufgetaucht. Die Schauspieler-Tochter dürfte also ziemlich schnell dazulernen.

Angelina Jolie fördert Interessen ihrer Tochter

Mama Angelina Jolie hatte in Interviews immer wieder betont, dass sie all ihre Kinder bei ihren Interessen und Begabungen unterstützen möchte. Und es scheint ganz so, als hätte Shiloh nun tatsächlich ihre große Leidenschaft entdeckt.

Übrigens hat die 16-Jährige die Videos nicht selbst gepostet, denn sie hat gar keinen offiziellen TikTok-Account. Doch Shiloh dürften die Aufnahmen nicht stören, denn wer das legendäre Tanzstudio in LA besucht, weiß, auf was er oder sie sich einlässt. Das Filmen der einstudierten Choreos, gehört hier quasi zum guten Ton!