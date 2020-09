Relaxen im Spa oder ein fünf Gänge-Menü ganz für dich alleine – es braucht nicht immer einen Grund, um sich selbst mal so richtig zu gönnen. Wir haben es verdient, auch mal aus den Vollen zu schöpfen und etwas nur für uns ganz alleine zu tun – ohne schlechtes Gewissen, ohne Reue und ohne auf die Wünsche von jemand anderen zu achten. Wir verraten euch fünf Dinge, die ihr euch einfach so mal gönnen solltet.

1. Travel the world

Es mag anfangs etwas befremdlich klingen but trust us: Es gibt kaum etwas Befreienderes, als alleine zu reisen. Den ganzen Tag tun und lassen, was und wo du es willst und auf niemandes Wünsche Rücksicht nehmen zu müssen – Klingt doch mega, oder? Sich alleine diese Zeit nur für sich selbst zu nehmen und bewusst zu erleben, ist absolut tiefenentspannend und die pure Gönnung. Und keine Sorge: Das anfängliche seltsame Gefühl alleine im Restaurant zu sitzen verfliegt ganz schnell denn eines ist fix: Wer alleine reist, lernt im Handumdrehen Unmengen an neuer Leute kennen, die das Leben bereichern können. 🌍

2. Chillaxen

Den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und sich wie ein richtiger Couchpotatoe zu fühlen kann, darf und muss einfach auch mal sein. Da brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Nicht jeder Tag muss superproduktiv sein, um gut zu sein. Mit den Serien, Filmen und Shows aus dem Programm von A1now versüßt du dir deinen Chillertag auf der Couch noch zusätzlich und genießt feinste Unterhaltung. Wie wäre es zum Beispiel mit einer neuen Folge der Serie Epic Exploring: Going Local? Der absolute Burner obendrauf: Die Programmvielfalt von A1now ist sogar kostenlos! Also: rein in die Jogges, Snacks checken und ab auf die Couch! 🍿

3. Beautytreatment deluxe

Haaach was gibt es Schöneres als hochgelegte Beine, während die Nägel bei der Maniküre auf Hochglanz gebracht werden und man hin und wieder am Proseccoglas nippt. Oder bist du doch eher der Typ für eine Hot-Stone-Massage mit anschließendem Saunagang? Was auch immer dich in Sachen Wellness glücklich macht: Gönn dir! Plane einfach mal einen Tag nur für dich in dem du dir und deinem Körper nur Gutes tust. Alleine ab zum Frühstück, anschließend über deinen Lieblingsflohmarkt bummeln und den Tag mit einer wundervollen Wellnessbehandlung abrunden. So mögen wir das! 🙌🏼

4. Broaden you horizon

Du wolltest schon immer Italienisch lernen, wie Julia Roberts in Eat Pray Love oder deiner kreativen Ader beim Töpfern freien Lauf lassen? Than do it! Mit allem was du neu dazulernst entwickelt sich deine Persönlichkeit ein Stück weiter und du erweiterst Schritt für Schritt deinen Horizont! Das tut nicht nur deiner Seele gut sonder sorgt auch für eine Menge Glücksgefühle, wenn du am Ende des Tages deine selbstgetöpferte Porridgebowl in den Händen hältst. Denn wie sagt man so schön: Das Leben beginnt da, wo die Komfortzone endet! Worauf also warten? 🤔

5. Food is love

Es gibt fast nichts besseres als eine ordentliche Portion deines allerliebsten Soulfoods, oder? 🤤 Sei es eine Riesenpizza, die vor Fett und Käse nur so trieft oder ein leckeres 5-Gänge-Menü im nächsten Restaurant – wenn es ums Essen geht tut es Körper und Geist ab und zu mal gut, alle hochtrabenden Vorsätze zum Thema Bikinifigur über Board zu werfen und sich das Essen mit jeder Faser deines Körpers schmecken zu lassen. In diesem Sinne: Mahlzeit!

