Schauspielerin Rebel Wilson ist frisch verliebt! Die 42-Jährige verriet bereits vor längerer Zeit, dass sie wieder vergeben sei. Doch jetzt lässt sie uns endlich an ihrem Glück teilhaben und präsentiert ihre neue Freundin.

Dazu teilt sie einen Schnappschuss von sich und ihrer „Disney-Prinzessin“ auf Instagram.

Rebel Wilson hat eine Freundin

Für Rebel Wilson scheint es gerade besonders gut zu laufen. Die 42-Jährige strahlt, zeigt sich überglücklich und auch ihre Karriere könnte wohl gerade nicht besser sein. Jetzt scheint sie auch privat ihr Glück gefunden zu haben. Denn auf Instagram teilt sie einen besonders süßen Schnappschuss von sich und ihrer neuen Freundin. Dazu schreibt sie: „Ich dachte, ich war auf der Suche nach einem Disney-Prinz…aber vielleicht brauchte ich in Wirklichkeit die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin“. Dazu postet sie noch einen Regenbogen sowie den Hashtag #loveislove und feiert damit auch ihr Comingout!

Auf dem Bild ist sie an der Seite von Unternehmerin Ramona Agruma zu sehen. Die hübsche Blondine ist laut ihrem Insta-Account die Gründerin eines Fashionlabels und kommt aus Los Angeles.

Über Freunde kennengelernt

Gegenüber People verrät ein Freund der frisch vergebenen Australierin: „Rebel geht es wunderbar und ich habe sie nie glücklicher gesehen“. Auch zahlreiche Fans und Follower zeigen ihre Begeisterung darüber, dass die 42-Jährige so happy ist. Unter dem Posting finden sich bereits unzählige Glückwünsche, bunte Herz- sowie Regenbogen-Emojis.

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens über Freunde, wie Rebel bereits im Mai verraten hat. Ein gemeinsamer Freund der beiden – der sowohl Rebel als auch Ramona mehrere Jahre lang kannte, dachte sich, dass sich die beiden sehr gut verstehen könnten. Dann führte eines zum anderen. „Wir haben wochenlang telefoniert, bevor wir uns getroffen haben. Und das war ein wirklich guter Weg, um einander kennenzulernen“, plauderte sie im Podcast „U Up?“ aus. „Es war ein bisschen old-school – sehr romantisch.“

Bereits damals schwärmte sie in den höchsten Tönen über ihre „Disney-Prinzessin“. „Ich glaube, wenn man sich selbst mehr wert ist, dann sind auch die Ansprüche an den Partner höher und es ist toll, jemanden zu haben, der sich wie ein gleichwertiger Partner fühlt und mit dem man eine gesunde Beziehung führt“, so die 42-Jährige im Interview mit dem Podcaster. In früheren Beziehungen habe sie sich oft mit etwas zufriedengegeben, was gar nicht sein sollte. Aber damit soll jetzt endgültig Schluss sein! „Es fühlt sich also anders an, in einer gesunden Beziehung zu sein.“