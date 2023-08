Pommes, Nuggets, Burger und Co von McDonald’s sind erst wirklich perfekt, wenn die passende Sauce dabei ist – dem stimmen wohl alle Fans der Fastfoodkette zu. Um diese heimlichen Stars nun auch gebührend zu feiern, widmet ihnen McDonald’s jetzt sogar eine eigene, streng limitierte Nagellack-Kollektion.

Darin zu finden sind Saucen-inspirierte Farben wie Sour Cream, Tomato Ketchup, Süßsauer, Barbecue und Cocktail.

McDonald’s bringt Nagellack-Kollektion raus

Mit dieser Aktion lässt McDonald’s Fan-Herzen höher schlagen! Der Fastfood-Gigant hat eine eigene Nagellack-Kollektion entwickelt, die nicht nur vom Namen her an die beliebtesten Saucen des Lokals erinnert. Die „MyTaste – MyManicure“ Limited Edition enthält fünf unterschiedlichen Farben, von „Tomato Ketchup“ in kräftigem Rot, „Sour Cream“ in klassischem Weiß, „Cocktail“ in sanften Rosa- und Peachfarben sowie „Barbecue“ in rauchig-dunklem Braun. Das Highlight für viele ist allerdings „Süßsauer“ – eine Farbe, in nuanciertem Orange und mit silbernem und goldenem Glitzer.

Bild: McDonald’s Österreich

„Es liegt in unserer DNA, unsere Fans immer wieder mit unkonventionellen Ideen zu begeistern. Daher freuen wir uns sehr, mit ‚MyTaste – MyManicure‘ die weltweit erste Mäcci-inspirierte Nagellack-Kollektion zu präsentieren“, zeigt sich Patrizia Seyler, Team Lead Marketing Digital von McDonald’s Österreich voller Vorfreude. „Denn so wie die Lieblingssauce den Burger oder die Pommes abrundet, so unterstreicht die Wahl des Nagellacks jeden Look“.

So ergattert ihr den Nagellack

Wer Teil des Nagellack-Hypes sein möchte, muss sich allerdings beeilen. Denn die streng limitierte Kollektion ist ab 29. August in allen McDonald’s Restaurants in Österreich erhältlich. Die Voraussetzung: man muss im MyMcDonald’s Bonusprogramm der McDonald’s App registriert sein, dann kann der Saucen-Wahnsinn auch schon losgehen. Für 50 Bonuspunkte bekommt man einen Nagellack – aber nur solange der Vorrat reicht.

Kostenlose Mäcci-Maniküre

Eine Überraschung gibt es für alle Saucen-Fans und jene, die keinen Nagellack ergattert haben, noch obendrauf. Anlässlich des Launchs eröffnet das weltweit erste McDonald’s Pop-Up Nagelstudio für die Mäcci-inspirierte Maniküre. Von 29. bis 31. August werden im MyManicure Nail Studio in der Invalidenstraße 15 im dritten Wiener Gemeindebezirk Nägel von professionellen Nail Artists kostenlos in der Farbe der Lieblingssauce lackiert.