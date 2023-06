Achterbahnen können schon für den ein oder anderen Überraschungsmoment sorgen; dass die Achterbahn aber mitten in der Luft angehalten wird, passiert eigentlich nur bei technischen Gebrechen oder Notfällen. In Kalifornien sorgte jetzt aber ein ganz anderer Grund für eine Evakuierung der Fahrgäste

Ein Passagier hatte offenbar keine Lust mehr.

Passagier will während Fahrt aus Achterbahn aussteigen

Wer kennt es nicht: man stellt sich für eine Achterbahn an, ist total gehyped und bereit für das große Abenteuer – bis man dann kurz vor dem Wagon ist und die kleine Panik einsetzt. Will man wirklich einsteigen? Ist man bereit für Loopings und schnelle Richtungswechsel? Hätte man vielleicht doch noch aufs WC gehen sollen? Die kleine Angst kurz vor der Fahrt löst sich meistens in Luft aus, sobald man einsteigt – oder führt dazu, dass man den etwas unangenehmen Walk of Shame aus der Reihe hinausmacht und sich dann denkt „vielleicht hätte ich doch mitfahren sollen“.

Dass es aber gar nicht so schlecht ist, auf das Bauchgefühl zu hören und nicht mitzufahren, zeigt jetzt ein Fall aus Kalifornien. Denn in der Knott’s Berry Farm in Buena Park musste jetzt eine gesamte Achterbahn mitten in der Luft angehalten werden. Und zwar nur, weil sich ein Passagier dann doch umentschieden hat. Die Achterbahn Silver Bullet war für den Gast offenbar doch ein bisschen zu heftig.

Bei der Achterbahn wird man rund 44,5 Meter in die Höhe gezogen bevor es steil abwärts geht. Teil der Bahn sind auch ein Looping und eine ziemlich starke Linkskurve. Insgesamt 925 Meter fährt man in zweieinhalb Minuten. Eigentlich ein ziemlich schnelles Abenteuer, doch für einen der Gäste war das wohl doch zu lange.

Gesamte Bahn muss evakuiert werden

Denn während die Bahn schon in der Luft hängt, beschließt ein Passagier, dass das wohl aufregend genug ist. Ja, richtig gelesen. Dem Gast reicht es und der gesamte Wagon muss anhalten. Damit aber noch nicht genug. Denn nachdem eine Person aussteigen wollte, musste offenbar der gesamte Wagon evakuiert werden, wie Videos von dem Vorfall zeigen.

Warum genau er keine Lust mehr hatte, ist unklar. Eine Verletzung wird laut Medienberichten jedoch ausgeschlossen. Der Freizeitpark betont jedoch, wie wichtig es ist, direkt auf die Wünsche der Gäste einzugehen. „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat für Knott’s Berry Farm oberste Priorität“, heißt es in einem Statement. Der ganze Vorfall soll übrigens schnell vorbei gewesen sein und nach 30 Minuten konnten wieder Gäste in die Achterbahn einsteigen. Wie die Gäste auf die überraschende Evakuierung reagiert haben und ob der betroffene Passagier jemals wieder Achterbahn fahren wird, ist aber nicht bekannt.