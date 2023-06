Alles aus zwischen den beiden „Selling Sunset“-Stars Jason Oppenheim und Marie-Lou Nürk. Der Immobilien-Guru und das deutsche Model gehen ab jetzt wieder getrennte Wege, wie sie in einem gemeinsamen Statement auf Instagram verkünden.

Dabei zeigten sich die beiden kürzlich noch sooo in love …

Jason Oppenheim ist wieder Single

In der aktuellen Staffel „Selling Sunset“ verriet Jason Oppenheim noch, dass er in seinem Leben drei große Lieben hatte. Mary (die mittlerweile der stellvertretende Boss der Oppenheim-Group ist), Chrishell (eine weitere Maklerin der O-Group) und Marie-Lou (wird sie in Staffel sieben möglicherweise ebenfalls als Maklerin anfangen?). Doch mittlerweile ist der Immobilien-Guru mit keiner der drei Damen mehr zusammen.

Denn Jason und Marie-Lou verkündeten jetzt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen werde. Der Grund: die Distanz. Denn während Jason in Los Angeles gebraucht wird (wer die neue Staffel „Selling Sunset“ gesehen hat, weiß, er kann nicht mal drei Wochen weg sein, ohne dass sich die anderen zerfleischen), muss Marie-Lou aufgrund ihrer Model-Jobs regelmäßig um die Welt jetten. Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt da nicht.

„Wir lieben uns immer noch“

Möglicherweise war die Distanz aber nicht der einzige Grund, warum sich das einstige Traumpaar schlussendlich dazu entschlossen hat, getrennte Wege zu gehen. Denn immer wieder musste sich Jason rechtfertigen, eine um 20 Jahre jüngere Freundin an seiner Seite zu haben. Dazu kamen die skeptischen Dauer-Blicke der anderen „Selling Sunset“-Stars, die die Beziehung zwischen Jason und Marie-Lou nicht unbedingt ernst zu nehmen schienen.

„Wir lieben uns immer noch und sind füreinander da“, teilt Jason Oppenheim nun in seiner Insta-Story. „Die Distanz zwischen uns hat sich doch als eine zu große Herausforderung für uns herausgestellt. Wir bleiben enge Freunde, sprechen oft miteinander, unterstützen uns und wünschen uns gegenseitig das Beste“, so der O-Group-Boss.

Mit einem wehmütigen Blick in den Sonnenuntergang endet somit eine wilde, kurze Romanze zwischen den beiden „Selling Sunset“-Stars. Eigentlich fast schon poetisch …

Auf Mykonos hat’s gefunkt

Das plötzliche Liebes-Aus folgt fast ein Jahr, nachdem sich die beiden im Sommerurlaub auf Mykonos kennengelernt hatten. Marie-Lou vergnügte sich dort mit ihrer BFF, Jason war mit seinem Zwillingsbruder Brett unterwegs. In einem Szeneclub auf der griechischen Insel wurde der 45-Jährige schließlich auf das deutsche Model aufmerksam und sprach es an. Von da an seien die beiden unzertrennlich gewesen, wie sie damals gegenüber Prominent verraten haben. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmte Jason zu dem Zeitpunkt.

Für alle Fans von Marie-Lou gibt es trotz Trennung gute Nachrichten: die 25-Jährige wird auch in Staffel sieben von „Selling Sunset“ zu sehen sein. Und so wie wir die dramatischen Produzent:innen hinter der Serie kennen, bekommen wir mit Sicherheit auch intime Einblicke in die Trennung des Paares.