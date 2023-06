Dass die Fans von Taylor Swift sehr engagiert sind, erfährt man schon mit einem Blick in die Sozialen Medien. Wie weit sie aber gehen, um das Konzert ihres Idols zu sehen, verwundert derzeit das Internet. Denn einige Swifties greifen sogar zu Windeln.

Sind Windeln das neue Must Have der Konzertkleidung?

Taylor Swift spielt dreistündiges Konzert

Wer sich schon einmal mit den Swifties – also den Fans von Taylor Swift – auseinandergesetzt hat, weiß: das sind Superfans! Sie katapultieren ihr Idol regelmäßig an die Spitze der Charts, crashen mit ihrem Wunsch nach Konzerttickets sämtliche Server und verbringen Stunden damit, kleine Easter Eggs in Musik-Videos, Tweets und Ankündigungen zu finden.

Dass Taylor Swift derzeit auf großer US-Tour ist, freut viele Swifties, stellt sie aber auch vor einige Herausforderungen. Da wäre zum einen natürlich der Ticketkauf an sich, der für stundenlange Warteschlangen und viele enttäuschte Fans sorgte. Wer aber tatsächlich ein Ticket ergattern konnte, steht dann vor einer neuen Challenge. Denn Taylor spielt in ihrer „Eras Tour“ ein rund dreistündiges Set. Rechnet man hier noch die Anfahrtszeit, das Anstehen in der Schlange, die Vorbands und das Warten auf den Main Act zusammen, kommt man auf einen ganz schön langen Tag. Da stellt sich natürlich eine Frage: Wann geht man denn am besten auf die Toilette? Eine Frage, die viele Swifties mit einem entschlossenen „nie“ beantworten. Denn sie wollen keine einzige Sekunde des Abends auf der Toilette verschwenden – und greifen dafür auch schon zu ziemlich extremen Maßnahmen.

Windeln für die Show?

Denn in den Sozialen Medien teilen einige Swifties jetzt die Methode, wie sie auf ihrem Platz bleiben können. Und dazu gehören auch Windeln! „Bei dem Stress und der Zeit, die es mich gekostet hat, Taylor Swift Tickets zu besorgen, werde ich mir eine Windel für Erwachsene holen. Denn ich werde keine Minute davon verpassen“, schreibt etwa eine Userin zu einem TikTok und erklärt, dass sie sich Erwachsenenwindeln für die Show organisiert habe. Und damit ist sie nicht allein, denn auch andere TikTokerinnen erzählen online, dass Windeln die Lösung seien, um das ganze Set von Taylor Swift mitzubekommen.

Lieber volle Windel als einen Song verpassen

Eine ziemlich extreme Entscheidung, die online Zustimmung der Fans bekommt. Denn die Angst, etwas zu verpassen, ist bei vielen Taylor Swift Fans offenbar groß. „Ich weiß, wenn ich auf die Toilette gehe, wird sie eine große Überraschung haben und ich werde sie verpassen“, kommentiert etwa ein Fan. Doch nicht alle sehen die Lösung tatsächlich in Windeln. Einige online können nicht nachvollziehen, warum man denn keine einzige Sekunde vom Set verpassen kann – insbesondere, wenn es doch zugewiesene Sitzplätze gibt und man seinen Platz dadurch nicht verlieren kann. „Ja.. nein danke“, kommentiert ein User.

Und nachdem Großteile der Setlist (mit Ausnahme einiger Überraschungssongs) dank TikTok und Co ohnehin schon bekannt sind, teilen sie online stattdessen schon mit, welche Songs für sie perfekt für die Pipi-Pause sind. Bei einem dreistündigen Set gibt es schließlich immer den einen Song, auf den man verzichten kann; und falls nicht bleibt ja immer noch die Windel-Option. Ob eine volle Windel aber angenehmer ist als einfach einen Song zu verpassen, bleibt wohl jedem Fan selbst überlassen.