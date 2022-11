Stundenlange Warteschlangen, überlastete Server und Konzerttickets, die sofort zu dreisten Summen weiterverkauft wurden. Bereits der Vor-Vorverkauf zu Taylor Swift’s Tour brachte die Fans zur absoluten Verzweiflung. Jetzt wurde der offizielle Vorverkauf erst einmal gestoppt.

Der offizielle Ticketverkauf ist noch nicht einmal gestartet und schon jetzt sorgt Taylor Swift mit ihrer Tour für mächtig Wirbel.

Taylor Swift geht wieder auf Tournee

Taylor Swift bricht einen Rekord nach dem anderen. Ende Oktober erschien ihr neues Album „Midnights“, das auf Spotify in nur 24 Stunden zum meistgestreamten Album wurde. In den ersten Stunden sorgten die vielen Aufrufe sogar für zahlreiche Störungen innerhalb der App. Wenig später besetzte Taylor als erste Musikerin der Geschichte die ersten zehn Plätze der US-Charts zur gleichen Zeit. Jetzt hat die Musikerin offenbar einen weiteren Rekord gebrochen.

Die „Anti-Hero“-Interpretin geht nach fünf Jahren endlich wieder auf Tour. Die Nachfrage nach Tickets ist dabei aber so groß, dass nicht nur die Website des Ticketanbieters abstürzte, sondern der offizielle Ticketvorverkaufsstart nun sogar (vorerst) abgeblasen wurde. Aber first things first. Was genau lief schief?

Sängerin legt Ticketverkaufsplattform lahm

Am vergangenen Dienstag startete auf Ticketmaster der Vorverkauf zu Taylor Swifts Stadion-Tour „The Eras Tour“ in den USA. Die Konzertkarten sind heiß begehrt – gelinde gesagt. Mehr als 3,5 Millionen Menschen hatten sich zuvor als „geprüfte Fans“ registriert, etwa 1,3 Millionen Interessenten erhielten Zugangscodes für den Vor-Vorverkauf. Dennoch haben laut Ticketmaster auch zahlreiche nicht registrierte Fans versucht, online Tickets zu kaufen; zusammen mit Zugangsversuchen von automatischen Bots sorgte der Ansturm für eine komplette Überlastung auf der Website.

Tausende „Swifties“ verbrachten Stunden in einer Warteschleife, um im Vorverkauf Tickets für eines der begehrten Konzerte im nächsten Jahr zu bekommen. Besonders ärgerlich dabei: wegen der unter der Last einbrechenden Server fielen User:innen oft nach langer Wartezeit immer wieder aus der Warteschleife und mussten sich virtuell nochmals hinten anstellen. Viele Fans äußerten ihren Frust auf Twitter.

still in the ticketmaster queue for taylor swift tickets, a moodboard pic.twitter.com/cpDi9AN4rp — emma lord (@dilemmalord) November 15, 2022

Ticketmaster stoppt Vorverkauf

Ticketmaster verteidigt sein Vorverkaufssystem damit, dass auf diese Weise der überteuerte Weiterverkauf von Eintrittskarten verhindert werden soll. Das hat jedenfalls nicht funktioniert. Denn erste Tickets wurden US-Medien zufolge bereits um bis zu 28.000 Dollar angeboten.

Der ganze Wirbel bleibt nicht ohne Konsequenzen: Der Konzertkartenanbieter hat den öffentlichen Vorverkauf für die US-Stadiontour von Taylor Swift jetzt gestoppt. „Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage an den Ticketverkaufssystemen und des unzureichenden verbleibenden Kartenbestands, um die Nachfrage zu befriedigen, wurde der morgige öffentliche Vorverkauf für Taylor Swift, The Eras Tour abgesagt“, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Twitter mit. Doch dass die Nachfrage nach den Konzerttickets enorm sein würde, war eigentlich zu erwarten. Die Ticketplattform gerät aktuell daher in Kritik.

Plattform steht in der Kritik

Das Vorverkaufs-Debakel heizte die Debatte über die marktbeherrschende Stellung von Ticketmaster im Vorverkaufs-Markt an. Sogar einige US-Politiker:innen haben das Chaos als Anlass gesehen, um sich erneut gegen die genannten Missstände auszusprechen. Schon seit Jahren beschweren sich Konzertbesucher:innen über versteckte Gebühren, steigende Kosten und geringe Kartenkontingente als Folge von Vor-Vorverkäufen. Zu der ganzen Kritik hat sich die Plattform bislang nicht geäußert. Dennoch bleibt zu sagen: Mit ihrer Musik hat Taylor Swift erneut für einigen Wirbel gesorgt.