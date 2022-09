Es ist schon wieder passiert. Erst vor Kurzem verriet Lucas Cordalis, dass er bei einem Live-Auftritt in eine Dekopalme gekotzt hat, und nun musste auch Robbie Williams eine ähnliche Erfahrung machen. Der Superstar musste sich in München beim Song „She‘s The One“ plötzlich übergeben!

Und das ausgerechnet bei seinem ersten Konzert nach einer langen Bühnenpause.

Robbie Williams kotzt live bei Konzert auf die Bühne

Robbie William is back! Zumindest auf der Bühne. Nach längeren Konzertpause feierte Robbie am vergangenen Wochenende sein Live-Comeback. Und zwar in München. In der bayrischen Hauptstadt sang er gemeinsam mit dem Publikum seine beliebtesten Hits. Allerdings verlief der Auftritt nicht ganz so wie geplant: Robbie musste sich vor seinen 100.000 Fans übergeben!

Munich you were incredible. Bonn: are you ready? X pic.twitter.com/6DP9cDmGdJ — Robbie Williams (@robbiewilliams) August 30, 2022

Aufnahmen, die der deutschen Zeitung Bild vorliegen, zeigen, dass der 48-Jährige bei seinem Konzert in München gerade seinen Song „She’s The One“ zum Besten gibt, als es er sich plötzlich zurückzieht. Nachdem er mehrfach würgen muss, passiert es dann: Er kotzt auf die Bühne. Und das direkt vor den Augen der Zuschauer*innen.

„Zu viel Nikotinkaugummis“

War es der Kreislauf, hat er etwas Falsches gegessen oder sich tatsächlich überanstrengt? Fans konnten in dem Moment wohl nur mutmaßen. Doch Robbie ließ sich durch das Malheur nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Als er bemerkt, dass es ihm nicht ganz so gut geht, bittet er die Fans, kurz zu übernehmen.

Er verlässt zwar den vorderen Bühnenbereich, singt dann aber den Song tapfer zu Ende und scherzte im Anschluss noch über sein Missgeschick. Später soll er noch erklärt haben, dass er vor dem Auftritt zu viele Nikotinkaugummis gekaut habe und ihm darum schlecht geworden sei. Tja, the Show must go on …

