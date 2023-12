Silvester verbinden viele von uns wohl mit großen Partys, vielen Menschen und jeder Menge Trubel. Doch nicht für alle steckt hinter den XXL-Feiern auch wirklich Spaß. Vor allem drei Sternzeichen sollten die Party lieber überdenken.

Denn zu Hause könnte es auch sehr entspannt werden.

Jungfrau

Es ist eigentlich jedes Jahr gleich: die Jungfrauen freuen sich riesig auf Silvester, planen schon Wochen vorher ihr Outfit und haben jedes kleinste Detail des Abends perfekt organisiert. Es soll ja schließlich die größte Party des Jahres werden. Doch die großen Hoffnungen der Jungfrauen werden Jahr für Jahr enttäuscht. Denn ganz egal, wie toll die Party auf dem Papier auch aussieht, irgendwie fühlen sich die Jungfrauen dann doch nie so ganz wohl und die Erwartungen sind immer viel zu hoch. Zur Abwechslung wäre deshalb ein Abend zu Hause die perfekte Lösung. Ein ruhiges Silvester, bei dem die Jungfrauen nicht von ihren hohen Erwartungen enttäuscht werden und stattdessen einfach entspannen können.

Wassermann

Die Wassermänner sind nicht gerade Fans von Silvester. Eigentlich finden sie, dass es ein Tag wie jeder andere ist und verstehen nicht ganz, warum so viele Menschen immer wieder so ein Drama daraus machen. Dennoch lassen sie sich von Freund:innen immer wieder überreden, zu den Partys mitzugehen – und merken dann vor Ort wieder, wie sehr sie diesen Tag eigentlich hassen. Liebe Wassermänner: gönnt euch zum Jahresende etwas und brecht aus diesem Teufelskreis aus. Wenn ihr nicht feiern wollt, müsst ihr das nicht tun! Die Couch, ein guter Film und leckeres Comfort Food sind auch eine akzeptable – und extrem gemütliche – Option, das Jahr ausklingen zu lassen. Vertraut auf euer Bauchgefühl und verbringt den Abend so, wie ihr es wollt.

Krebs

Für die Krebse ist Silvester immer sehr emotional. Sie werden an diesem Tag nämlich oft nostalgisch und reflektieren gerne die Highlights und Tiefpunkte der vergangenen Monate. Eine Party ist für diesen emotionalen Zustand verständlicherweise nicht gerade der ideale Ort. Stattdessen sollten die Krebse diesem Wunsch nach Reflexion nachgeben und sich ein ruhiges Silvester zu Hause mit den Liebsten gönnen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam mit euren Besties einfach euer 2024 Vision Board gestaltet? Da könnt ihr all eure Emotionen rauslassen und müsst nicht heimlich auf dem Club-Klo weinen.