Eigentlich mussten wir uns in der 19. Staffel der Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“ von der titelgebenden Meredith Grey verabschieden. Doch ein Teaser zur neuen Staffel lässt Hoffnung bei den Fans aufkommen.

Denn Meredith aka Ellen Pompeo kehrt wieder zurück!

„Grey’s Anatomy“: Staffel 20 wieder mit Ellen Pompeo

Für Fans von „Grey’s Anatomy“ waren die vergangenen Jahre eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn nachdem zahlreiche Mitglieder des Hauptcasts sich Staffel für Staffel aus der Erfolgsserie verabschiedeten, wurden die Gerüchte immer lauter, dass auch die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, die seit Staffel 1 Meredith Grey spielt, nicht mehr lange dabei sein würde.

In der 19. Staffel war es dann tatsächlich so weit und Meredith wurde aus der Serie verabschiedet. Nach mehr als 400 folgen zog es die Ärztin in der Mitte der 19. Staffel nach Boston. Zugegeben, lange mussten wir uns nicht von ihr verabschieden, denn schon zum Staffelfinale gab es wieder einen kurzen Auftritt der titelgebenden Figur. Dennoch war für Fans eigentlich klar: Meredith hat das Krankenhaus – und damit die Show – verlassen.

Zumindest bis jetzt. Denn ABC hat einen ersten Teaser für die kommende 20. Staffel veröffentlicht und schon in den ersten Sekunden sehen wir Meredith wieder, die fragt: „Wie lange muss ich warten?“ Eine Frage, die jede Menge neue Fragen aufwirft. Denn worauf muss Meredith warten? Etwa auf ihre Rückkehr nach Seattle? Oder hat die Ärztin doch einen ganz neuen Lebensweg eingeschlagen?

Staffelstart bereits im Frühjahr 2024

Antworten bekommen wir vorerst nicht. Doch zahlreiche US-Medien bestätigen, dass Ellen Pompeo ihre Rolle zumindest teilweise wieder aufnehmen wird. In der 20. Staffel wird die Schauspielerin demnach in der ersten Folge zu sehen sein. Auch ein weiterer Gastauftritt in der zehn Folgen langen Staffel sei bereits garantiert.

Aber es wird sich in den neuen Folgen nicht alles um die Namensgeberin der Show drehen! Denn schon im Teaser wurde klar. Im Grey Sloan Memorial Krankenhaus geht es wieder drunter und drüber. Richard kämpft etwa mit einem möglichen Rückfall in die Alkoholabhängigkeit, es wird offenbar eine Kündigung geben und nach Teddys Zusammenbruch im OP sind auch viele Fragen ungeklärt. Inwiefern Meredith an all dem Chaos beteiligt ist, sehen Fans schon ziemlich bald. Denn in den USA wird die 20. Staffel ab 14. März 2024 ausgestrahlt. Einen konkreten Starttermin hierzulande gibt es noch nicht.