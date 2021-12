Eigentlich sind die Golden Globes zuverlässige Vorboten der Oscars. Doch diesmal ist alles anders. In letzter Zeit häufte sich die Kritik an mangelnder Diversität. Die Folge: Die Verleihung wird nicht im Fernsehen übertragen. Nominierungen gibt es aber dennoch – vorgetragen unter anderem von Snoop Dog.

Die großen Favoriten sind „Belfast“ und „The Power of the Dog“.

Golden Globes: Heftige Kritik wegen mangelnder Diversität

In den letzten Monaten gab es immer heftigere Debatten über die Golden Globes und die mangelnde Diversität unter den Nominierten. Die Veranstaltung würde die Vielfältigkeit der Film- und Fernsehbranche nicht ausreichend abdecken, heißt es seitens der Kritiker. Die Folge: Unzählige Stars sowie Fernsehsender haben bereits angekündigt, die Show im Jänner 2022 zu boykottieren. Auch der US-Sender NBC, der die Golden Globes seit 1996 ausstrahlt; macht in der Nacht vom 9. auf 10. Jänner 2022 nicht mit.

Und dennoch gibt es auch diesmal wieder eine Reihe an hochkarätigen Nominierungen. Verkündet wurden diese von Rapper Snoop Dog und Helen Hoehne, der Vizepräsidentin der HFPA.

Die Highlights der Nominierungen

Klare Favoriten bei den kommenden Golden Globes sind Kenneth Branaghs Schwarzweiß-Irland-Drama „Belfast“ sowie der Netflix-Spätwestern „The Power Of The Dog“ mit Benedict Cumberbatch. Beide dürfen sich über sieben Nominierungen freuen. Im Bereich der Serien steht die HBO-Produktion „Succession“ mit fünf Nominierungen an der Spitze. Die Serie erzählt die Geschichte des mächtigen Medienmoguls Logan Roy (Brian Cox) und dessen Familie.

Unter den Nominierten befindet sich auch der erfolgreichste Netflix-Hit aller Zeiten: „Squid Game“! Die koreanische Serie ist in den Kategorien „Beste Dramaserie“, „Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie“ sowie „Bester Serien-Nebendarsteller“ nominiert. Letzteres geht an Oh Yeong-su. Der 77-Jährige ist durch seine Rolle als Il-nam oder auch „Alter Herr“ bekannt geworden.

Auch „House of Gucci“ hat mit Lady Gaga als Nominierte in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin in einem Drama“ Chancen, einen Golden Globe abzustauben. Aber auch Kristen Stewart ist in dieser Kategorie für den Film „Spencer“ nominiert und rückt ihrer Oscar-Nominierung einen großen Schritt näher. Und Hans Zimmer hat ebenfalls Grund zur Freude: Der Star-Komponist ist bereits zum 14. Mal für einen Golden Globe nominiert. Diesmal für sein Werk im Science-Fiction-Drama „Dune“.

Apropos Musik: Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O’Connell sind für den „James Bond“-Titelsong „No Time To Die“ für einen Golden Globe nominiert. Neben den Songs von „King Richard“, „Encanto“, „Belfast“ und „Singing My Way Home“ dürfen die beiden Musiker auf ihre erste Trophäe dieser Preisverleihung hoffen.

Die gesamte Liste der Nominierungen findet ihr hier.