In der vergangenen Staffel verließ Serienstar Ellen Pompeo offiziell die beliebte Serie „Grey’s Anatomy“. Doch wie ihr Co-Star Debbie Allen nun verrät, soll es das aber nicht ganz mit Dr. Meredith Grey gewesen sein.

Fans dürfen sich darauf freuen, sie in der ein oder anderen Episode zu sehen.

Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo in Staffel 20

Erst kürzlich hat ABC bekannt gegeben, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die neue Staffel der beliebten Serie zu sehen sein wird. Schon im März 2024 soll die 20. Staffel seine Premiere haben. Wie Fans sich sicher erinnern können, hat Ellen Pompeo offiziell die beliebte Arztserie verlassen. Doch das bedeutet nicht, dass sie nicht für den ein oder anderen Gastauftritt wieder vor die Kamera tritt. Und siehe da, genau das ist der Fall.

Wie ihr Co-Star Debbie Allen nun gegenüber Entertainment Tonight verriet, ist Ellen auf jeden Fall in mindestens zwei Folgen zu sehen. „Sie ist in der ersten Folge und in der, bei der ich Regie führen werde. Wir müssen sie gehen lassen und ein paar andere Dinge tun, aber sie ist immer noch unsere Königin. Sie ist immer noch unsere Nummer 1 auf dem Drehbuch“, so die Schauspielerin.

Seit 2005 in der Serie

Seit 2005 war Ellen Pompeo als Meredith Grey in der berühmten ABC-Hitserie zu sehen. Nachdem sie fast 18 Jahre lang die Hauptrolle gespielt hat, verabschiedete sich nun offiziell in der 19. Staffel von der Hitserie. Für ihre Rolle wurde sie sogar bei den People’s Choice Awards 2020 mit dem Preis „weiblicher TV-Star des Jahres“ ausgezeichnet. Wieso die Darstellerin ihre Rolle nicht immer gern gespielt hat, das lest ihr hier.

Wie die Serie nun ohne sie weitergeht, darauf dürfen Fans gespannt sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend.