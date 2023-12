Silvester, die Nacht des Glitzers, der Champagnerfontänen und der spektakulären Feuerwerke. Für die meisten ist es die Zeit, das vergangene Jahr zu feiern und voller Hoffnung ins Neue zu starten. Doch für einige Sternzeichen scheint Silvester jedes Jahr wieder eine Herausforderung zu sein. Denn sie stürzen einfach jeden Silvesterparty ins Chaos.

Diese Tierkreiszeichen verwandeln jede Silvesterparty ungewollt in eine „Projekt X“-Feier.

Fische

Fische sind oft planlose aber auch kreative Seelen. An Silvester stürzen ihre Träumereien sie allerdings oft in brenzlige Situationen. Statt konkreter Pläne zu schmieden, lassen sich Fische gerne von der Magie des Moments leiten und kommen auf Silvesterparties auf die verrücktesten Ideen. Eine Geisterbeschwörung am Silvesterabend? Feuerwerks-Experimente? Für einen Fisch alles durchaus möglich. Diese Sternzeichen verlieren sich leicht in ihrer eigenen Vorstellungskraft und vergessen sogar den Countdown ins Neue Jahr.

Schütze

Der Schütze ist für seine Abenteuerlust und seinen Optimismus bekannt, aber an Silvester kann diese Begeisterung zu einer regelrechten Katastrophe führen. Die Idee, auf eine epische Reise zu gehen und spontan mit Partygästen in den Flieger zu steigen oder an einem wilden Ort zu feiern, kann den Schützen in eine Party-Odyssee stürzen, ohne klare Vorstellungen, wie der Abend enden wird. Der Schütze könnte auf einer improvisierten Tanzfläche in einem Park oder auf einer Rooftop-Party landen – Hauptsache, der Spaß hört nicht auf!

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt für seine unberechenbare Natur und seine Liebe zur Freiheit. An Silvester wird das Luftzeichen von einem plötzlichen Impuls getrieben, all seine Partypläne über Bord zu werfen. Ein gemütlicher Abend zu Hause? Nicht mit dem Wassermann! Er könnte plötzlich beschließen, in einer Menschenmenge zu verschwinden, um neue Freunde zu finden oder eine Hausparty einfach öffentlich auf TikTok zu teilen. Silvester mit einem Wassermann bedeutet immer eine gewisse Portion Spontaneität und unvorhersehbare Wendungen.